Polki czekały na mecz, a tu historyczna chwila. Stało się w Łodzi. 17 lat i koniec

"Przed takim turniejem wszystkie uczucia są trochę mocniejsze. Powinniśmy się jednak bardziej skupiać na odczuciach związanych z dobrą stroną tej sytuacji, komfortem, że można zagrać w domu, na przyjemności z przebywania ze swoimi przyjaciółmi czy znajomymi. Są bliżej ciebie, publiczność ci pomaga. To oczywiście przynosi nieco więcej presji, ekscytacji, którą trzeba kontrolować, ale należy to obrócić na pozytywną stronę" - mówił przed ćwierćfinałowym spotkaniem z Chinkami włoski opiekun naszej kadry.

Zanim Polki wybiegły na boisko, awans do najlepszej czwórki zapewniły sobie rodaczki Stefano Lavariniego. I to w kapitalnym stylu, bo nie oddały Amerykankom choćby seta. Licznie zgromadzona publiczność już podczas tego starcia podziwiała historyczny moment. Dla sportsmenek z Półwyspu Apenińskiego było to 27 zwycięstwo z rzędu. Tym samym po siedemnastu latach pobiły one rekord potyczek bez porażki. Ciekawostkę przekazał portal "Siatka.org".