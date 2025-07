Sensacyjna bohaterka polskiej kadry. Tego ruchu nikt się nie spodziewał

Polskie siatkarki po szalonym meczu z Chinami w Atlas Arenie awansowały do półfinałów Ligi Narodów. Zwycięstwa by jednak nie było, gdyby nie rezerwowe. Kapitalną zmianę dała Paulina Damaske, która pojawiła się na boisku w trzecim secie i pozostała już do końca partii. "Niesamowite emocje… Czuję się, jakbym latała. Myślę, że nikt nie spodziewał się, że wejdę" - podkreśla przyjmująca reprezentacji Polski. To m.in. dzięki niej Polska zagra w sobotę w półfinale turnieju z Włochami.