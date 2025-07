Michał Winiarski już wie, jest bardzo ważny komunikat. Klub wszystko potwierdził

- Z przyjemnością obserwuję jak mocno Miguel rozwinął swoje skrzydła w ciągu tych kilku sezonów w naszym klubie. Gdy trafił do nas w 2021 roku był solidnym ligowcem, a obecnie spokojnie można zaliczyć go światowego topu rozgrywających. Ponadto, stał się jednym z liderów naszego zespołu, który zagrzewa go do walki w trudnych momentach, a po porażkach potrafi przenieść na siebie część odpowiedzialności za wynik - powiedział prezes Kryspin Baran.