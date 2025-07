Początek trzeciej partii znów był jednak wyrównany, wynik oscylował wokół remisu. W końcu to Bułgaria objęła prowadzenie 11:9. Polskie siatkarki odrobiły jednak straty dzięki zagrywce i skutecznej grze w bloku. Tym razem jednak końcówka należała do przeciwniczek , które punktowy, blokiem zapewniły sobie wygraną 25:22.

Wygrana Polski jest tym cenniejsza, że Bułgaria to ubiegłoroczny mistrz Europy do lat 18 - na tamtym turnieju w dużej mierze rywalizowały te same siatkarki, które aktualnie występują na MŚ U-19. Polki zajęły wówczas czwarte miejsce. W grupie C przeciwniczkami "Biało-Czerwonych" będą jeszcze cztery zespoły. Najtrudniejsze wydają się dwa najbliższe spotkania - w środę Polki zagrają z Turcją, w czwartek z USA. Potem Polska zagra jeszcze z Peru i Hiszpanią. Turniej wspólnie organizuje chorwacki Osijek i serbska Vrnjacka Banja, gdzie rywalizuje część drużyn.