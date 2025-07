Anna Kurek miała duży wpływ na kluczową decyzję męża. Wyjaśnił

Bartosz Kurek oficjalnie poinformował, że w tym sezonie klubowym będzie grał dla Tokyo Great Bears. Dla Kurków to powrót do Japonii po roku - atakujący reprezentacji Polski grał w sezonie 2024/2025 w ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Jak się okazało, za tą decyzją stała m.in. jego małżonka, też siatkarka, Anna Kurek. W obszernym wywiadzie wyjawił, dlaczego zdecydował się na grę w Polsce i co skłoniło go do powrotu do Japonii.