Piotr Zieliński ma być bardzo ważną postacią dla przyszłości Napoli! Włoskie media zdają się nie mieć wątpliwości i twierdzą, że Polak cieszy się dużym szacunkiem u Gennaro Gattuso, który osobiście apelował o przedłużenie kontraktu z pomocnikiem.

Serie A Serie A. Napoli proponuje Zielińskiemu nowy kontrakt. Są szczegóły

Zamieszanie związane z kontraktem Piotra Zielińskiego powoli zaczyna wygasać. Coraz więcej źródeł informuje, że pomocnik zostanie w Napoli i również może liczyć na sporą podwyżkę.



Reprezentant Polski związał się z klubem z Neapolu w sierpniu 2016 roku i od tej pory rozegrał dla "Azzurrich" 178 spotkań i najprawdopodobniej będzie miał szansę na poprawę tego wyniku.



Nowy kontrakt ma bowiem obowiązywać do 2024 roku i być wyrazem zaufania dla Zielińskiego. Według "La Gazzetty dello Sport", Polak cieszy się dużym szacunkiem u trenera Napoli - Gennaro Gattuso.



Włoch chce, aby duet: Zieliński i Fabian Ruiz stanowili o ofensywnej sile klubu. Gattuso ma również dużo powodów do radości z postawy Diego Demme, którego trenerzy Napoli cenią za dobrą postawę w defensywie i umiejętności wprowadzania piłki do gry.





Zdjęcie Diego Demme w starciu z Lionelem Messim / East News

