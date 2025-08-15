Dziekanowski: Legia w drugich połowach redukuje bieg i włącza tempomat

Cypryjczycy byli zdecydowanie w zasięgu ekipy Edwarda Iordanescu. Legia w rewanżu na własnym boisku doskonale zaczęła spotkanie, bo już w 16. minucie miała odrobione dwa gole (po porażce 1:4 na Cyprze) i stwarzała kolejne szanse. Przed przerwą dwukrotnie mogła, a wręcz musiała doprowadzić do remisu w tym dwumeczu. Niestety, po raz kolejny zawiódł ściągnięty za 3 mln euro Mileta Rajović.

Warszawski klub wydał tak duże pieniądze po to, żeby inwestycja natychmiast zaczęła się zwracać, żeby napastnik pomógł jej awansować do fazy grupowej. Tymczasem jego bilans dwumeczu z Larnaką, to jeden samobój, jeden gol we właściwą bramkę oraz zmarnowane dwie okazje, w tym jedna "setka". Słowem: rozczarowanie.

W drugiej połowie Legia straciła moc z pierwszej części spotkania, trener Cypryjczyków dokonał korekt w ustawieniu, w odpowiedzi trener Iordanescu zaczął zmieniać zawodników. Niestety gra zmieniała się już tylko na gorzej - wprowadzeni na boisku Migoul Alfarela, Wojciech Urbański, Petar Stojanović Ilja Szkurin i Arkadiusz Reca nie wnieśli nawet odrobinę więcej jakości. Legia nie przejęła inicjatyw nawet wtedy, gdy Larnaka zaczęła grać w osłabieniu (72. minuta). Było prawie pół godziny (z doliczonym czasem), żeby wcisnąć pedał gazu, ale nic takiego nie nastąpiło.

Gospodarze tak, jak na początku drugiej połowy zredukowali prędkość o dwa biegi i włączyli tempomat, tak jechali z nim już do końca. Szkoda, bo nawet pod nieobecność Kapustki, Goncalvesa i Elitima (nie wstał z ławki) była szansa na remontadę. Pomysł gry skrzydłami z pominięciem środka i wrzutkami na rosłych napastników przez 45 minut wyglądał na optymalny. Niestety, tak jak w Larnace, tak w Warszawie legioniści rozegrali fatalną drugą połowę. To jest problem, nad którym trzeba się pochylić.

Wspomniałem o rozczarowaniu Rajoviciem, na razie też nic dobrego nie da się powiedzieć o innych nowych nabytkach, czyli Stojanoviciu i Recy. Dotychczas żaden z nich niczym nie błysnął. Reca robi dużo wiatru, ale niestety wciąż jest zawodnikiem, któremu w spotkaniu musi przydarzyć się jakieś zagranie, które powoduje problemy pod własną bramką.

Skoro mowa o rezerwowych, to w tym sezonie na ławce pojawia się jeden zawodnik, który nie wszedł na boisko ani na minutę - Jakub Żewłakow. I trochę mnie to zastanawia, dlaczego tak utalentowany i ofensywnie nastawiony piłkarz nie dostaje szansy w takim momencie, gdy Legia potrzebuje kogoś, kto może zrobić różnicę, może zrobić coś nieprzewidywalnego. Dla 19-letniego piłkarza to jest idealny moment, żeby się pokazać, żeby zostać bohaterem i zdobyć zaufanie szkoleniowca.

To jest moment, w którym młody chłopak chce wejść na boisko i chce dać z siebie 200 procent. Nie wiem, dlaczego biegający jednostajnie i grający sztampowo Urbański bardziej przekonuje rumuńskiego szkoleniowca. Źle to też wygląda z tej perspektywy, że syn dyrektora sportowego Legii (Michała Żewłakowa) figuruje w protokole meczowym, ale w ogóle nie wychodzi na boisko, ani w Ekstraklasie (nawet w meczu z Arką, gdy szkoleniowiec robi dziewięć zmian w wyjściowym składzie), ani w pucharach.

Trochę jakby trener chciał zrobić przyjemność swojemu szefowi, ale na zasadzie: uważam, że nie jest jeszcze gotowy do gry na tym poziomie, ale żeby nie podpaść u dyrektora, to wpiszę go do kadry meczowej. Żebyśmy niedługo nie mieli do czynienia z casusem Szymona Włodarczyka. Przypomnijmy - pracujący w roli skauta jego ojciec Piotr zdecydował z synem, że nie przedłużą z Legią kontraktu. Młody napastnik najpierw trafił do Górnika Zabrze, a po roku za ponad 2 mln euro Górnik sprzedał go do Sturmu Graz.

Tymczasem, dzień po meczu klub podaje informację o pozyskaniu 20-letniego portugalskiego środkowego pomocnika (Henrique Arreiol), wychowanka akademii Sportingu Lizbona. Żewłakow tłumaczy, "że to piłkarz, który może wejść do pierwszej drużyny, rozwijać się w niej i przynieść korzyści zarówno dla drużyny, jak i dla klubu. Znowu nasuwa się pytanie: a co z talentami z własnej akademii?

