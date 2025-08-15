Trzy gemy i już kontuzja rywalki Świątek. Polka zagra o finał w Cincinnati

Aby znaleźć się w swoim 11. ćwierćfinale w tym sezonie, Iga Świątek potrzebowała w Cincinnati zaledwie 2 godzin i 48 minut - tyle trwały jej poprzednie spotkania z Anastazją Potapową i Soraną Cirsteą. Sprawę oczywiście ułatwiła rezygnacja z gry Marty Kostiuk, mającej problemy zer zdrowiem, ale to już nie problem Polki.

Jej rywalka - Anna Kalinska - miała w nogach już dwa ponad dwugodzinne starcia i kolejne niemal dwugodzinne, z finalistką Wimbledonu Amandą Anisimovą. Wszystkie wygrała, ma zresztą całkiem dobrą passę w ostatnich tygodniach, z grą w finale WTA 500 w Waszyngtonie włącznie. To właśnie dzięki temu zapracowała sobie na rozstawienie w Cincinnati, ale i także w US Open.

To jednak wciąż nie jest poziom rankingowy Igi, a Polka walczy przecież jeszcze o pozycję światowej dwójki w losowaniu US Open. Tak się stanie, jeśli w Cincinnati wygra całe zmagania, a Coco Gauff odpadnie już za kilka godzin, w starciu z Jasmine Paolini. W innym przypadku raszynianka będzie "trójką" w Nowym Jorku.

WTA 1000 Cincinnati. Iga Świątek kontra Anna Kalinska. Stawką meczu półfinał turnieju w Ohio

Iga wybrała po losowaniu serwis, to nie jest częste w kobiecym turze. Czuła się widać pewnie, bo i pierwsze dwa gemy serwisowe wygrała dość pewnie. Co innego Kalinska - ona miała już wtedy problemy. Nie chodziło nawet o samą jakość gry, ale musiała odczuwać ból w łydce. Tuż przed trzecim gemem podbiegła do arbitra Fabio Souzy i przekazała, że będzie potrzebowała pomocy fizjoterapeuty. I tę dostała - przy stanie 1:2. To źle zapowiadało jej przyszłość w tym spotkaniu.

Wróciła na kort z mocno obandażowaną lewą nogą. Być może ten właśnie ból tłumaczy trochę wczorajszy apel Rosjanki, gdy jeszcze przed ogłoszeniem terminarza gier na piątek pożaliła się, że "nakazują jej grać o godz. 11". A tymczasem ona kończyła poprzedni mecz w nocy ze środy na czwartek, położyła się zaś spać o godz. 4.

Tak bowiem właśnie było - trochę bezsensownie jej starcie z Jekateriną Aleksandrową ustawiono jako ostatnie w sesji wieczornej, podczas gdy inne panie w tej części drabinki grały kilka godzin wcześniej. Rosjanki zaczęły po godz. 22.15, skończyły ponad 30 minut po północy.

Iga Świątek Mark Lyons PAP/EPA

Na Igę te żale nie działały. Tak jakby Kalinska chciała się tłumaczyć, że nie będzie w odpowiedniej dyspozycji. Półtora roku temu, w półfinale WTA 1000 w Dubaju, Kalinska pokonała Igę 6:4, 6:4. Niewiele osób wtedy wiedziało, że Polka miała olbrzymie problemy zdrowotne, ciężko oddychała. Dopiero pod koniec roku, w materiale "Cztery pory Igi" w C+, Iga przyznała, że zmagała się z koronawirusem. A mimo tego walczyła.

Kalinska po tej przerwie medycznej też walczyła, ale szybko została przełamana. Iga odskoczyła na 4:1, tego seta miała już ustawionego. Starała się grać precyzyjnie, zmuszała rywalkę do biegania. Rosjanka jeszcze całkiem nieźle się poruszała, nie było można jej lekceważyć. Iga tego nie zrobiła, choć broniła break pointa. Po 45 minutach zapisała seta na swoje konto (6:3).

Iga Świątek w walce o ósmy półfinał w 2025 roku. Drugi set wszystko rozstrzygnął

Kalinska nie grała źle, na pewno nie zaś tak, jak wczoraj w starciu z Jasmine Paolini Barbora Krejcikova. Czeszka zmagała się z urazem stopy, ledwie biegała, ale dotrwała do końca meczu. I dotrwała jest tu dobrym słowem, wygrała łącznie trzy gemy.

Anna Kalinska Dylan Buell/Getty Images via AFP AFP

Rosjanka zaś była groźna - zwłaszcza, gdy mogła zaatakować z góry topspiny Igi. Przyspieszała akcje, potrafiła Polkę zaskakiwać. W trzecim gemie Iga wywalczyła jednak trzy break pointy - już tu mogła uzyskać znaczną przewagę. I ją uzyskała: wykorzystała drugą szansę.

Wydawało się, że Polka spokojnie będzie już kontrolowała wydarzenia, skupi się na swoich gemach serwisowych. A tymczasem dość szybko Kalinska odrobiła stratę, za moment już sama prowadziła 3:2. W takich sytuacjach Iga czasem zaczyna kierować się emocjami, szybko chce kończyć akcję. A teraz zobaczyliśmy inną wersję Igi: spokojną, skuteczną, nie okazującą emocji. Wygrała trzy gemy z rzędu, odskoczyła na 5:3. I już mecz o finał miała w zasięgu ręki.

Dołożyła jeszcze tego brakującego gema, po czterech zmarnowanych meczbolach w gemie numer dziewięć. Udało się w kolejnym, Polka wygrała 6:3, 6:4. W niedzielę Iga zagra o finał z Aryną Sabalenką lub Jeleną Rybakiną.

Iga Świątek Foto Olimpik AFP

Anna Kalinska Martin Keep AFP

Iga Świątek - Anastazja Potapowa. SKRÓT. WIDEO AP © 2025 Associated Press