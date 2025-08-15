Ponad 90 minut Świątek na korcie, a potem to. Polka rozbawiła publiczność do łez

Iga Świątek w połowie lipca sprawiła, że sezon 2025 już na pewno po latach wspominany będzie jako udana kampania w jej wykonaniu. Nie może być inaczej, gdy wspomnimy o tym, że nasza gwiazda pierwszy raz w swojej historii wygrała seniorski Wimbledon. To z kolei sprawia, że do skompletowania karierowego Wielkiego Szlema pozostaje jej już tylko wygrana w Australian Open.

Powrót po zwycięstwie na londyńskich kortach trawiastych nie był łatwy. Świątek w turnieju WTA 1000 w Montrealu poradziła sobie z tymi rywalkami, z którymi powinna sobie poradzić, a gdy przyszło pierwsze większe wyzwanie - rywalizacji z Clarą Tauson, to niestety poległa, żegnając się z rywalizacją już w czwartej rundzie. Po dość szybkim odpadnięciu z walki o tytuł w Kanadzie przyszedł czas na przenosiny do USA, a konkretnie na turniej w Cincinnati.

Świątek awansowała do półfinału, a potem rozbawiła publikę

Korty w USA uznawane są za najszybsze w tourze, więc wyzwanie było spore. Świątek zaszła jednak dalej niż w Kanadzie. W ćwierćfinale nasza gwiazda mierzyła się z Anną Kalinską. Mecz szybko zaczął się układać po myśli Polki, a dodatkowo rywalka walczyła z problemami zdrowotnymi. To przełożyło się na dość komfortowe zwycięstwo Igi, która wzięła rewanż za porażkę w Dubaju.

- Z pewnością ten mecz był zdecydowanie inny (niż pierwszy przegrany z Kalinską przyp. red.). Jestem szczęśliwa, że potrafiłam być naprawdę proaktywna na korcie właściwie od początku. Po prostu grałam swój tenis. To z pewnością nie było łatwe spotkanie, ale cieszę się, że byłam naprawdę solidna w swoim graniu i potrafiłam wygenerować intensywność, aby wywrzeć presję - rozpoczęła na gorąco po meczu.

Później została zapytana o swój sposób na nawodnienie w tych trudnych warunkach. - Nie ma tu żadnego sekretu, po prostu piję...wodę (śmiech publiczności), ale nie robię nic specjalnego. Szczerze, myślę, że mogliśmy się już przyzwyczaić do tego, jak zmienia się świat, a będzie tylko gorzej (goręcej przyp. red.), więc po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić - zakończyła Polka, która w półfinale zagra z Aryną Sabalenką lub Jeleną Rybakiną.

