Obrzydliwy incydent na Węgrzech. Polska flaga zhańbiona. Gorszący film trafił do sieci

Do karygodnego zajścia doszło w trakcie czwartkowej potyczki Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa w III rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji. Konfrontacja miała miejsce w węgierskim Debreczynie. UEFA nie zezwala na organizację meczów na terenie Izraela ze względu na toczone w tamtym rejonie świata działania wojenne.

W przerwie spotkania kibice Maccabi wywiesili transparent z napisem "Murderers since 1939" (Mordercy od 1939 roku), który sugerował, że za zagładę Żydów w trakcie II wojny światowej odpowiadają Polacy. Zrodził się z tego gigantyczny skandal, a sprawa szybko dotarła na szczebel polityczny. Incydent potępiły najwyższe władze III RP.

Nie tylko skandaliczny baner. Kibice Maccabi Hajfa znieważyli polską flagę

Części obserwatorów umknął fakt, że w trakcie zajścia w wyjątkowo ordynarny sposób zhańbiona została biało-czerwona flaga. Na krążącym w sieci filmie (nie zamieszczamy go tutaj ze względów estetycznych) widać, jak fani Maccabi owijają w polskie barwy narodowe dmuchaną lalkę. Zaraz potem następuje symulowany akt kopulacji.

Uwaga polskiego MSZ skupia się jak na razie na autorach wspomnianego transparentu. Nie powinni czuć się bezkarni. "Ustaliłem z ministrem Marcinem Kierwińskim, że jeśli Węgry pomogą nam ich zidentyfikować, to dostaną zakaz wjazdu do Polski" - napisał na platformie X szef resortu dyplomacji Radosław Sikorski.

"Haniebny transparent nie wystawiło państwo Izrael tylko tamtejsze zakute łby" - zauważył Sikorski w innym wpisie.

W sprawę zaangażowała się już UEFA. W piątkowe popołudnie w oficjalnym komunikacie poinformowała o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego przeciwko Maccabi i... Rakowowi. Więcej na ten temat piszemy TUTAJ.

Częstochowianie przegrali na swoim terenie 0:1. W Debreczynie odrobili stratę i po zwycięstwie 2:0 zameldowali się w IV rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji.

