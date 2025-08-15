W nim to wicemistrzowie Polski odrobili jednobramkową stratę, w konsekwencji wygrywając cały dwumecz. Wynik nie był jednak w tym przypadku kwestią, która zostanie zapamiętana przez kibiców na długie lata. Podczas starcia doszło bowiem do niemałego skandalu, w ramach którego kibice "gospodarzy" wywiesili karygodny baner, oskarżający Polaków o ludobójstwo mające miejsce podczas Drugiej Wojny Światowej. Naturalnie UEFA zainteresowała się tym wydarzeniem, jednak mieszkańcy kraju nad Wisłą z pewnością nie będą zadowoleni z interwencji federacji, która postanowiła wszcząć postępowanie przeciwko... obydwu zespołom. Sprawy w swoje ręce wziął także lider partii "Konfederacja" Sławomir Mentzen. Polityk ekspresowo nałożył "sankcje" na osoby identyfikujące się z niedawnym rywalem Rakowa.

Maccabi Hajfa z "zakazem barowym" od Mentzena. Polityk był bezkompromisowy

Chwilę po zakończeniu spotkania na profilach Mentzena pojawił się wpis, w którym ten dobitnie wyraził swoje poglądy w związku z opisanym wyżej incydentem.

"Maccabi i inne kluby z Izraela powinny grać w jakichś rozgrywkach azjatyckich, a nie europejskich. Ta barbarzyńska dzicz pasuje kulturowo i geograficznie do Azji lub nawet Afryki, a nie do cywilizowanej Europy" - pisał zbulwersowany Mentzen.

Lider "Konfederacji" nie poprzestał jednak na słowach krytyki względem zachowania kibiców Maccabi Hajfa. W jego niezwykle popularnym "Pubie Mentzena", ulokowanym w Toruniu, znajduje się lista osób, które nie są "mile widziane" wewnątrz lokalu. Polityk udostępnił zaktualizowaną wersję ów listy, na której obok rozmaitych osób pojawił się także herb izraelskiej drużyny.

Rozwiń

Gorszące zachowanie kibiców z Izraela jeszcze przez długi czas będzie komentowane przez rozmaite persony oraz instytucje. Hasło, które 14 sierpnia pojawiło się na karygodnym transparencie, godzi bowiem w dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej, bez podziału na konkretne jej środowiska.

Skandaliczny transparent na meczu Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Maccabi Hajfa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

Maccabi Haifa - Raków Częstochowa Waldemar Deska PAP

''Wydarzenia'': Skandal na meczu z izraelskim klubem. Obsceniczne zachowania i antypolski baner Polsat News Polsat News