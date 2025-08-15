Mentzen nie wytrzymał po skandalu w LKE. Tak potraktował Izraelczyków. "Zakaz wchodzi od zaraz"
Podczas rewanżowego starcia kwalifikacji LKE doszło do skandalicznego incydentu. Fani izraelskiej ekipy wywiesili bowiem transparent, który wprost oskarża Polaków o ludobójstwo na ich narodzie podczas Drugiej Wojny Światowej. Transparent wywołał spore oburzenie, a czołowe postaci każdego polskiego środowiska zaczęły odnosić się do tego wydarzenia. Zrobił to również Sławomir Mentzen, który między innymi... zakazał osobom identyfikującym się z izraelskim klubem wstępu do swojego popularnego Pubu.
W 3. rundzie kwalifikacji do tegorocznej edycji LKE Raków Częstochowa trafił na izraelski klub Maccabi Hajfa. Niestety pierwsze spotkanie zespołów, które rozegrane zostało w naszym kraju, nie potoczyło się po myśli ekipy Marka Papszuna. Kluczowy był zatem rewanż, który z racji na geopolityczną sytuację odbył się na Węgrzech.
W nim to wicemistrzowie Polski odrobili jednobramkową stratę, w konsekwencji wygrywając cały dwumecz. Wynik nie był jednak w tym przypadku kwestią, która zostanie zapamiętana przez kibiców na długie lata. Podczas starcia doszło bowiem do niemałego skandalu, w ramach którego kibice "gospodarzy" wywiesili karygodny baner, oskarżający Polaków o ludobójstwo mające miejsce podczas Drugiej Wojny Światowej. Naturalnie UEFA zainteresowała się tym wydarzeniem, jednak mieszkańcy kraju nad Wisłą z pewnością nie będą zadowoleni z interwencji federacji, która postanowiła wszcząć postępowanie przeciwko... obydwu zespołom. Sprawy w swoje ręce wziął także lider partii "Konfederacja" Sławomir Mentzen. Polityk ekspresowo nałożył "sankcje" na osoby identyfikujące się z niedawnym rywalem Rakowa.
Maccabi Hajfa z "zakazem barowym" od Mentzena. Polityk był bezkompromisowy
Chwilę po zakończeniu spotkania na profilach Mentzena pojawił się wpis, w którym ten dobitnie wyraził swoje poglądy w związku z opisanym wyżej incydentem.
"Maccabi i inne kluby z Izraela powinny grać w jakichś rozgrywkach azjatyckich, a nie europejskich. Ta barbarzyńska dzicz pasuje kulturowo i geograficznie do Azji lub nawet Afryki, a nie do cywilizowanej Europy" - pisał zbulwersowany Mentzen.
Lider "Konfederacji" nie poprzestał jednak na słowach krytyki względem zachowania kibiców Maccabi Hajfa. W jego niezwykle popularnym "Pubie Mentzena", ulokowanym w Toruniu, znajduje się lista osób, które nie są "mile widziane" wewnątrz lokalu. Polityk udostępnił zaktualizowaną wersję ów listy, na której obok rozmaitych osób pojawił się także herb izraelskiej drużyny.
Gorszące zachowanie kibiców z Izraela jeszcze przez długi czas będzie komentowane przez rozmaite persony oraz instytucje. Hasło, które 14 sierpnia pojawiło się na karygodnym transparencie, godzi bowiem w dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej, bez podziału na konkretne jej środowiska.