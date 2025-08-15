Władze Maccabi przerwały milczenie. Tak reagują na skandal w meczu z Rakowem
Podczas spotkania 3. rundy kwalifikacyjnej do tegorocznej Ligi Konferencji Europy doszło do karygodnego zachowania kibiców izraelskiego Maccabi Hajfa. Wywiesili oni na trybunach transparent, na którym wprost oskarżyli Polaków o ludobójstwo mające miejsce podczas II Wojny Światowej. Kilkanaście godzin po zakończeniu meczu, w rozmowie z portalem "goal.pl" do gorszącego zdarzenia odniósł się właściciel izraelskiego klubu Ya'akov Shahar.
Pierwsze spotkanie kwalifikacji do LKE między Rakowem i Maccabi Hajfa odbyło się 7 sierpnia na stadionie w Częstochowie. Wówczas górą okazali się piłkarze izraelskiego klubu, choć wygrali oni jedynie skromnym wynikiem 1:0. Losy dwumeczy były więc wciąż otwarte.
Rewanż rozegrany został 14 sierpnia, lecz ze względu na sytuację geopolityczną Izraelczycy nie mogli stoczyć pojedynku na własnym obiekcie. Mecz odbył się na Węgrzech i to właśnie tam doszło do skandalicznego wybryku kibiców "gospodarzy". Postanowili oni bowiem wywiesić na trybunach transparent, który w jednoznaczny sposób oskarża naszych rodaków o ludobójstwo Żydów, które miało miejsce podczas Drugiej Wojny Światowej. Spotkało się to ze zrozumiały oburzeniem w kraju nad Wisłą.
UEFA nie pozostała bierna i również zareagowała na czwartkowe wydarzenia, jednak z oświadczenia federacji wynika, że... ukarane mogą zostać obydwie ekipy biorące udział w spotkaniu. Nie trzeba było również czekać przesadnie długo na głos ze strony rywali wicemistrzów Polski. W ich imieniu przemówił właściciel izraelskiego klubu Ya'akov Shahar.
Właściciel Maccabi o skandalicznym zachowaniu kibiców. "Znam historię"
W rozmowie z portalem "goal.pl" Shahar przyznał otwarcie, iż widział na własne oczy opisywany incydent i niezwykle ubolewa nad zaistniałą sytuacją.
"Rozumiem [oburzenie w Polsce po incydencie w meczu z Rakowem red.]. Dobrze to rozumiem. Bardzo mi się ten transparent nie podobał. Bardzo! Jestem temu zdecydowanie przeciwny. Mamy tu problem z pewną grupą, to 100-150 osób, która powoduje, że klub ma kłopoty. Ale mogę zapewnić, że nie zostawimy tak tej sprawy. We współpracy z izraelskim związkiem piłkarskim będziemy się starać, w zasadzie już się staramy, aby ukarać tych ludzi. Przez nich Maccabi ma kłopoty. Nie chcę takich sytuacji! [...]. Przepraszam za ten baner. [...]. Znam historię. Zresztą Polskę też, choć po polsku nie mówię" - tłumaczył oburzony Shahar.
W swojej wypowiedzi pokusił się on również o wstawkę osobistą. Wspomniał o swoim ojcu, który mieszkał w Polsce, a także odbierał wykształcenie w naszym kraju, nim jego rodzina wyprowadziła się w 1921 roku. Z tego też względu jeszcze raz podkreślił, iż niezwykle ubolewa nad zaistniałą sytuacją, która godzi w dobre imię Rzeczypospolitej Polskiej.