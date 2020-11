Saga transferowa z Arkadiuszem Milikiem w roli głównej ponownie nabiera rozpędu. Włoskie media twierdzą, że na prowadzenie w kontekście pozyskania reprezentanta Polski wysunął się Inter Mediolan. Działacze "Nerazzurrich" mieli się już nawet skontaktować z agentami zawodnika.

Jak podaje portal "calciomercato.com" Inter Mediolan skontaktował się z agentami Arkadiusza Milika i ekipa z Lombardii planuje złożyć ofertę Napoli już w czasie najbliższego okienka transferowego. "Azzurri" wycenili reprezentanta Polski na 18 milionów euro, jednak działacze Interu zamierzają zaproponować wymianę.



Na stole mają być dwie propozycje. Pierwsza to obniżenie kwoty transferowej i włączenie do oferty karty pomocnika Matiasa Vecino. Druga zakłada natomiast, że Napoli nie musiałoby zapłacić 19 milionów euro za wypożyczonego z Interu Mattea Politano.



Włoch przeniósł się bowiem do Neapolu na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. "Azzurri" zapłacili Interowi dwa miliony euro, a reszta kwoty miała zostać zapłacona w 2021 roku. "Nerazzurri" są skłonni zmienić zapisy umowy i wymienić Politano za Milika.



Nie jest jednak do końca pewne czy włodarze klubu spod Wezuwiusza zaakceptują ofertę wymiany. Włoscy dziennikarze dodają, że Napoli coraz poważniej myśli o utrzymaniu się na podium, a transfer Milika do Interu byłby wzmocnieniem bezpośredniego rywala. Z drugiej strony jest to jednak ostatnia okazja dla klubu, aby zarobić na piłkarzu, który już w lutym będzie mógł odejść jako wolny zawodnik.



Inter - oprócz Milika - na swoim celowniku ma napastnika Chelsea Oliviera Giroud. Francuz jest póki co drugim wyborem i "Nerazzurri" mają zabiegać o pozyskanie reprezentanta Polski.



