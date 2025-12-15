Z Klingenthal Polacy wracają w niezbyt szampańskich nastrojach. I w sobotę i w niedzielę zajmowali raczej odległe miejsca i nie dopisali sobie zbyt wielu punktów w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w skokach narciarskich. Jak zauważył Tomasz Kalemba, w oba dni w zawodach w Niemczech uzyskali tyle samo "oczek" co na inauguracji sezonu w Lillehammer. Trudno zatem mówić o postępie. O temat zahacza trener Kazimierz Długopolski. Dzieli się dość sensacyjnie brzmiącą wizją wydarzeń.

Igrzyska bez Kubackiego, Stocha albo Żyły? "Wszystko się może zdarzyć"

Choć do lutego i początku zimowych igrzysk olimpijskich jeszcze trochę czasu, obecna forma naszych skoczków może lekko martwić w kontekście ich wyjazdu do Mediolanu. Na razie trudno przewidzieć, kto będzie reprezentował Polskę. Najprawdopodobniej trener Maciej Maciusiak do konkursów indywidualnych będzie musiał wskazać tylko trzech zawodników, co zawęża perspektywę i może sprowokować przewrót w biało-czerwonej kadrze. To, co dla niektórych brzmi jak sensacja, ma szansę się spełnić. Niewykluczone bowiem, że na ZIO zabraknie któregoś z wielkiej trójki - Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyły.

Widzimy, jaką prezentują dyspozycję. Z obecną formą na igrzyskach też niczego dużego by nie zwojowali. Wszystko się może zdarzyć, nawet to, że żaden z tej trójki nie wystąpi we Włoszech

Czym będzie kierował się Maciusiak przy wyborze kadry na igrzyska? Zapewne czynników będzie kilka. Nie bez znaczenia będą bieżąca forma i przekładające się na nią punkty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata (te wskazują obecnie na trzech zawodników: 16. Kacpra Tomasiaka, 22. Kamila Stocha i 24. Piotra Żyłę) oraz wkład w olimpijską kwotę startową, która kwalifikuje do wyjazdu na igrzyska, dla Polski. Tutaj najwięcej "oczek" mają Paweł Wąsek (994 pkt), Dawid Kubacki (634) i Kamil Stoch (579).

Selekcjoner nie będzie miał zatem łatwego wyboru, bo sprawa nie jest oczywista. Być może nieco rozjaśni ją następny weekend w Engelbergu. To tam zwykle następował w naszej kadrze przełom. W zeszłym roku na szwajcarskiej skoczni Paweł Wąsek otarł się o czołową dziesiątkę, zajmując ostatecznie 11.miejsce. W tamten weekend pozycje w pierwszej dwudziestce wywalczyli wówczas także Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Piotr Żyła.

Zawody bieżącego sezonu w Engelbergu zaplanowane są na przedświąteczny weekend 19-21 grudnia. Polacy zaprezentują się w takim samym składzie jak w Klingenthal. To oznacza, że na skoczni zobaczymy Kacpra Tomasiaka, Kamila Stocha, Piotra Żyłę, Dawida Kubackiego, Pawła Wąska i Macieja Kota.

"Teraz czas na Engelberg. Tam dla nas często 'zaczynał się' sezon. Myślę, że to może być dla nas taka druga Wisła i tam zanotujemy już zdecydowanie lepsze wyniki. Trzeba te pojedyncze dobre skoki poskładać do kupy i jestem przekonany, że będzie dobrze" - podsumowywał Maciej Maciusiak.

