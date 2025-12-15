Sportowcy z Rosji i Białorusi są wykluczeni ze zmagań na arenie międzynarodowej od lutego 2022 roku. To oczywiście pokłosie napaści zbrojnej na Ukrainę. W ostatnich miesiącach sportowcy z tych krajów coraz bardziej domagają się powrotu na areny międzynarodowe. Wiele federacji zaczyna powoli otwierać dla nich furtkę.

Powrót Rosjan na horyzoncie. 61:51 w głosowaniu

Tymczasem w niedzielę (14 grudnia) odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Debatowano tam nad powrotem rosyjskich szachistów. Punktem kulminacyjnym było głosowanie.

61 delegatów głosowało za przyjęciem Rosjan, a 51 było przeciw

Tym samym FIDE zezwoliła rosyjskim szachistom na udział w drużynowych i indywidualnych zawodach międzynarodowych. Rosyjska Federacja Szachowa chciałby, aby sportowcy występowali pod symbolami narodowymi. Na ten moment Rada FIDE się na to zgadza, ale tylko w trakcie wydarzeń młodzieżowych i juniorskich.

Rosyjska Federacja Szachowa przekazała, że teraz FIDE zwróci się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o opinię w sprawie flag i hymnów. - Po długiej dyskusji postanowiono, że wyniki obu głosowań są ważne i FIDE zwróci się do MKOl o poradę - czytamy.

