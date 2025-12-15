Rosjanie wracają. 10 głosów zdecydowało. To jednak nie koniec walki
Rosjanie walczą o powrót na areny międzynarodowe. Wydarzenia z ostatnich tygodni pokazały, że jest to coraz bardziej realne. W niedzielę zapadła decyzja, że sportowcy z tego kraju mogą wrócić do zmagań w kolejnej dyscyplinie. To jednak nie koniec walki, ponieważ działacze czekają na opinię od Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.
Sportowcy z Rosji i Białorusi są wykluczeni ze zmagań na arenie międzynarodowej od lutego 2022 roku. To oczywiście pokłosie napaści zbrojnej na Ukrainę. W ostatnich miesiącach sportowcy z tych krajów coraz bardziej domagają się powrotu na areny międzynarodowe. Wiele federacji zaczyna powoli otwierać dla nich furtkę.
Nawet jeśli federacje sportowe są "na nie", to działacze z Rosji walczą z całych sił o powrót. Kilka dni temu Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie uznał, że zawieszenie rosyjskich sportowców nałożone przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS) nie ma podstaw prawnych. - "Teraz FIS jest zobowiązana do umożliwienia rosyjskim sportowcom udziału w międzynarodowych zawodach" - informował z dumą Michaił Diegtiariew, minister w kraju rządzonym przez Władimira Putina. Podobną ścieżkę obrali działacze Rosyjskiego Związku Biathlonu (RBU), którzy również złożyli pozew w CAS.
Powrót Rosjan na horyzoncie. 61:51 w głosowaniu
Tymczasem w niedzielę (14 grudnia) odbyło się Zgromadzenie Ogólne Międzynarodowej Federacji Szachowej (FIDE). Debatowano tam nad powrotem rosyjskich szachistów. Punktem kulminacyjnym było głosowanie.
61 delegatów głosowało za przyjęciem Rosjan, a 51 było przeciw
Tym samym FIDE zezwoliła rosyjskim szachistom na udział w drużynowych i indywidualnych zawodach międzynarodowych. Rosyjska Federacja Szachowa chciałby, aby sportowcy występowali pod symbolami narodowymi. Na ten moment Rada FIDE się na to zgadza, ale tylko w trakcie wydarzeń młodzieżowych i juniorskich.
Rosyjska Federacja Szachowa przekazała, że teraz FIDE zwróci się do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) o opinię w sprawie flag i hymnów. - Po długiej dyskusji postanowiono, że wyniki obu głosowań są ważne i FIDE zwróci się do MKOl o poradę - czytamy.