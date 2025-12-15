Zillmann pokazała nagranie i się zaczęło. Została zaatakowana. To nie jedyny przypadek

Ostatni rok wydawał się być przełomowy dla Katarzyny Zillmann. Wioślarka zdecydowała się na udział w "Tańcu z Gwiazdami", w którym stworzyła pierwszą damsko-damską parę polskiej edycji. Jej popularność wybuchła po pierwszym odcinku, kiedy zaprezentowała już na wstępie znakomite paso doble. Później kolejny wybuch nastąpił już po zakończeniu programu, gdy okazało się, że Zillmann nie jest już w związku ze swoją długoletnią partnerką, a zamiast tego poświęciła uwagę Janji Lesar.

Katarzyna Zillmann ma dość popularności? Była zdziwiona

Nie takich rewelacji przed nastaniem weekendu spodziewała się Katarzyna Zillmann. Poinformowała, że w magazynach plotkarskich pojawiły się jej zdjęcia z wyjścia do Lidla i biegu w parku. Zastanawiała się wówczas na tym, czy to już będzie tak wyglądać.

Czy to już jest to celebryctwo? To jest to, na co się zapisywałam? Dosłownie chyba stoją mi pod chatą. A wiecie, wizyta w osiedlowym Lidlu czy przebieżka po lasku nieopodal. No generalnie bardzo mocne. Tak mocne, że nie wiem, jak na to zareagować

Świeżo upieczona celebrytka wiedziała jednak, że to dopiero początek jej przygody z byciem gwiazdą, które ma także swoje słabsze strony. Zillmann pokazała, co spotkało ją przez weekend. Jak sama stwierdziła, nie chciało jej się już moderować napływających komentarzy.

Katarzyna Zillmann pokazała skutki bycia gwiazdą. "Farma trolli"

Zillmann została zaatakowana przez farmę trolli. Pokazała komentarze pisane pod imionami i nazwiskami, ale, jak się zdaje, odkryła mechanizm ich działania. Konta, które zamieszczały wpisy, nie należały do konkretnych osób, a były częścią farmy botów.

"A tak, moi drodzy, wyglądają napady trolli. Co jakiś czas, randomowo, czy mówię o trenowaniu, czy o życiu. Nie pod każdym postem, ale jak już się zbiorą, to grupowo, wspierając siebie nawzajem" - pisała Zillmann, zamieszczając screenshoty z sekcji komentarzy pod jej nagraniem z biegania.

Dodała potem jeszcze, że to nie ludzie i że chciała tylko zasygnalizować problem, a nie lamentować. Napisała także, że nie chce jej się moderować już komentarzy, ale obawia tego, że ktoś może trafić na takie treści.

Katarzyna Zillmann pokazała atak "farmy trolli" Instagram/kzillmann ESP/Instagram

Katarzyna Zillmann skomentowała atak "farmy trolli" Instagram/kzillmann ESP/Instagram