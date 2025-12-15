Liczby nie kłamią. Tak zgasł Kamil Stoch, nagle wpadł w dołek

W skrócie Kamil Stoch z entuzjazmem rozpoczął ostatni sezon kariery, jednak po obiecującym początku nagle stracił formę.

Mimo prób powrotu do wysokiej dyspozycji oraz wsparcia kibiców, Stoch nie zdołał przełamać złej passy.

Statystyki potwierdzają spadek skuteczności, a przyszłość Stocha w najważniejszych zawodach stoi pod znakiem zapytania.

Początek ostatniej zimy w karierze Kamil Stoch miał naprawdę bardzo udany. To była jedna z jego lepszych inauguracji w karierze. Tylko kilka razy w karierze zaczynał lepiej sezon.

W Lillehammer i Falun widzieliśmy Stocha jak za najlepszych lat. Była wielka dynamika i świetna technika, a przede wszystkim dalekie skoki. Coś jednak zgasło w Ruce, gdzie 38-latek zajął dopiero 37. miejsce. Niespełna tydzień później nie przebrnął kwalifikacji w Wiśle, a tam tysiące kibiców kupiło bilety po to, by pożegnać wielkiego mistrza. Na szczęście kolejnego dnia wystąpił w serii finałowej, ale zajął dopiero 27. pozycję.

Piękne słowa spikera przed skokiem Kamila Stocha. Uśmiech tłumiony ambicjami

Zapytany w Klingenthal, co bardziej na niego wpłynęło, to co się wydarzyło w Ruce, czy to, co się stało w Wiśle, odparł: - Nie wiem. To już nie ma znaczenia.

"Cieszmy się z każdego skoku Kamila Stocha, jaki możemy przeżyć na żywo, bo to ostatni start tego wielkiego skoczka w Klingenthal. To jest bowiem jego ostatni sezon w karierze" - mówił na Vogtland Arena spiker jeszcze przed pierwszym skokiem Stocha w piątek w Klingenthal.

W treningach, czy w serii próbnej Stoch potrafił oddawać dobre skoki. Tak w okolicach "15". Kiedy jednak przychodziło do serii punktowanych, coś się w nim zacinało, choć jeszcze w sobotę nie było tak źle, bo skończyło się na 20. miejscu.

- Zrobiłem mały krok do przodu, a najbardziej cieszę się z tego, że trzymałem się ścisłego planu na ten konkurs. Wykonałem zadanie - mówił Stoch po sobotnich zawodach.

Widać było u naszego skoczka większy luz, bo w Wiśle tak spinał się w locie, że aż gubił szyję. Ramiona bardzo szybko szły w kierunku głowy, a tak sztywny lot nie wróży niczego dobrego. W sobotę w Klingenthal wrócił jednak uśmiech.

On cały czas był tylko został niepotrzebnie stłumiony ambicjami. Czuję, że jest w porządku, ale nie chcę zapowiadać, co będzie. Najważniejsze, żeby teraz trzymać się planu i robić wszystko ściśle według wytycznych krok po kroku

Liczby nie kłamią. Jest źle

I przyszła niedziela. Już w kwalifikacjach nie było dobrze. Stoch otrzymał noty od 14,5 pkt do 15,5 pkt. W konkursie było nieco lepiej, ale do finału zabrakło zaledwie 0,3 pkt.

Nasz mistrz nie miał już ochoty, by tłumaczyć, co się stało. Tak pożegnał się z Klingenthal, a spiker nawet nie miał okazji powiedzieć, że to jego ostatni skok. Oby to była chwilowa zadyszka 38-latka, bo liczby nie kłamią. W czterech pierwszych konkursach tego sezonu zdobył 73 pkt., a w pięciu kolejnych 15. Tymczasem zaraz trzeba będzie ustalić skład na Turniej Czterech Skoczni, a za moment na igrzyska.

Z Klingenthal - Tomasz Kalemba, Interia Sport

