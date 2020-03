Wygląda na to, że kolejna przygoda Zlatana Ibrahimovicia z AC Milan potrwa krócej, niż ktokolwiek mógł się spodziewać. Dziennikarze "SportMediaset" dotarli do informacji, wedle których Szwed nie przedłuży kontraktu, który wygasa z końcem bieżącego sezonu.

Dziesięć występów, cztery gole i asysta - to bieżący bilans Ibrahimovicia jako zawodnika AC Milan. Zapracował na niego przez niespełna dwa miesiące. W stolicy Lombardii pojawił się w styczniu, po tym jak wygasł jego kontrakt z Los Angeles Galaxy.

- Wracam do klubu, który bardzo szanuję i do miasta, które kocham - mówił "Ibra" po 9-letnim rozbracie z Mediolanem. - Będę walczył wspólnie z kolegami z zespołu, by zmienić bieg tego sezonu i zrobię wszystko, by osiągnąć nasze cele.

Gdy 38-latek dołączał do drużyny, Milan pogrążony był w kryzysie. W tabeli Serie A zajmował dopiero 11. miejsce. Dziś plasuje się o cztery lokaty wyżej.

Szwedzki snajper podpisał roczny kontrakt z opcją prolongaty o kolejne 12 miesięcy. Jeśli wierzyć doniesieniom "SportMediaset", współpraca zostanie zakończona 30 czerwca tego roku. Ibrahimović już teraz podjął decyzję o nieprzedłużaniu umowy.

Skąd takie postanowienie? Ma to być reakcja na zwolnienie z klubu Zvonimira Bobana, jednego z dyrektorów odpowiadających za pion sportowy. To właśnie Chorwat był najmocniej zaangażowany w angaż "Ibry" na początku tego roku.

Nie wiadomo, co dalej z karierą Zlatana. Jak twierdzą dobrze poinformowani, w grę wchodzą dwa scenariusze. Albo zawieszenie butów na kołku, albo przenosiny do Neapolu. Trenerem Napoli pozostaje bowiem Gennaro Gattuso, prywatnie przyjaciel szwedzkiego internacjonała.

Obecnie Ibrahimović przebywa w swej ojczyźnie, organizując finansowe wsparcie dla włoskiego rządu toczącego zaciętą batalię z szalejącym koronawirusem.

