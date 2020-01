Do walki o Oliviera Giroud oprócz Interu Mediolan, włączyło się również Lazio. Francuski napastnik od jakiegoś czasu jest łączony z wieloma klubami, głownie z Włoch i Anglii. Włoskie media twierdzą, że Giroud prędzej przeprowadzi się jednak na Półwysep Apeniński.

Jak donosi "La Gazzetta dello Sport", również Lazio jest bardzo bliskie pozyskania Olivieria Giroud. Mistrz świata z 2018 roku był wcześniej łączony między innymi z Interem Mediolan i Tottenhamem. "Nerazzurri" nadal są poważnie zainteresowani usługami zawodnika, a Chelsea nie chce wzmocnić lokalnego rywala.



Dziennikarze włoskiego dziennika twierdzą, że prezydent Lazio Claudio Lotito porozumiał się już z Francuzem i gdyby ten przeniósł się do Rzymu, to otrzymałby 2,5-letni kontrakt. Nadzieję na zakontraktowanie zawodnika ma również Antonio Conte, który wcześniej trenował napastnika w Chelsea.



Innego zdania są dziennikarze angielskiego "Sky", którzy są niemal pewni, że Giroud ostatecznie przejdzie do Tottenhamu. Wszystkie kluby zainteresowane pozyskaniem napastnika, z chęcią widziałyby u siebie doświadczonego gracza Chelsea. Francuz nie ma wygórowanych oczekiwań finansowych i jest dobrą alternatywą do rozszerzenia składu.



Wszystko ma teraz zależeć od Chelsea, które według według włoskiego "Sky Sport" póki co blokuje transfer Giroud, czekając również na rozwój sytuacji w sprawie Driesa Mertensa. Reprezentujący interesy Giroud we Włoszech Vincenzo Morabito twierdzi jednak, że kwestia belgijskiego pomocnika jest również bardzo dynamiczna, a on sam może pozostać póki co w Napoli. Morabito dodał również, że "Rzym jest historycznie bardzo gorącym miejscem, pasjonującym i głodnym. Giroud poważnie rozważą ofertę Lazio, pomimo zainteresowania ze strony Tottenhamu, Interu czy Manchesteru United".

To co ma przekonać Francuza do ewentualnego transferu, to bardzo dobra dyspozycja "Bianocelestich" i również postać charyzmatycznego trenera rzymian - Simone Inzaghiego.



