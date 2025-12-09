Partner merytoryczny: Eleven Sports

To dlatego Lewandowski nie dostał Złotej Piłki? Kucharski ujawnia: Nie pozwoliłbym

Fakty są takie, że w 2020 roku Robert Lewandowski powinien otrzymać Złotą Piłkę. Wiedzą o tym wszyscy - od kibiców, po ekspertów i dziennikarzy. Nawet sam Lionel Messi apelował, aby Polakowi statuetka została wręczona z opóźnieniem. Co mogło wpłynąć na to, że ostatecznie kapitan naszej kadry nie odebrał prestiżowej nagrody? W tym temacie głos zabrał Cezary Kucharski, jego były menedżer.

- W 2020 roku byłem u szczytu kariery, wygrywając wszystko z moim klubem. Myślę, że najtrudniejsze w tej sprawie jest to, że do dziś nie wiem, dlaczego ostatecznie nie wygrałem - mówił kilka miesięcy temu sam Robert Lewandowski.

I jak najbardziej kapitan reprezentacji Polski ma prawo czuć się oszukany. Wówczas triumfował z Bayernem Monachium w każdych rozgrywkach, w których bał udział. Oprócz tego zgarnął wszystkie korony dla króla strzelców.

Kucharski wyłożył karty na stół. Wprost o braku Złotej Piłki dla Lewandowskiego

Niestety magazyn "France Football" odwołał plebiscyt z powodu pandemii koronawirusa, mimo że najlepsze ligi świata (oprócz Ligue 1) dokończyły rywalizację. W 2021 roku statuetkę zgarnął Lionel Messi, Lewandowski był drugi. Argentyńczyk prosto ze sceny tłumaczył, że Polakowi po prostu należy się Złota Piłka za wcześniejszy rok.

Niestety do tej pory upragnione trofeum nie stoi na półce naszego rodaka. Dlaczego? Swoją teorię w tym temacie ma Cezary Kucharski. Zdaniem byłego agenta Roberta Lewandowskiego obecny zawodnik Barcelony nie otrzymał ZP z powodu błędnych decyzji marketingowych i sponsorskich.

Co więcej, według polskiego menedżera kapitan kadry Jana Urbana otrzymałby nagrodę, jeśli to on nadal byłby jego menedżerem. - Gdybym ja był jego agentem, to by zdobył Złota Piłkę. Nigdy bym nie pozwolił, żeby nie przedłużył kontraktu z Nike i żeby przeszedł do 4F, nigdy bym też nie pozwolił, żeby Lewandowski nie podpisał kontraktu z Coca-Colą i poszedł do Oshee - powiedział w rozmowie z "Weszło TV".

    - Moim zdaniem wpłynęło na to, że Lewandowski nie zdobył Złotej Piłki. Gdy walczył z Messim, to różnica między nimi wynosiła 33 punkty. Gdyby miał kontrakt z Nike, to Nike zrobiłoby wszystko, żeby Lewandowski wygrał z Messim, który był związany z Adidasem. Byłby duży lobbing po to, żeby Lewandowski zdobył Złotą Piłkę - twierdzi były zawodnik Legii Warszawa.

    Cezary Kucharski i Robert Lewandowski współpracowali ze sobą w latach 2007-2018. Ich rozstanie przerodziło się w konflikt, który wylądował w sądzie i trwa do dziś.

