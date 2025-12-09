Koszmarne sceny w meczu gwiazdora kadry Grbicia, kibice zamarli. Są nowe informacje

Bardzo dobrze w aktualnym sezonie klubowym w japońskiej SV.League spisuje się Wolfdogs Nagoja. Zespół ten może być szczególnie bliski dla polskich kibiców ze względu na jednego z kluczowych zawodników kadry Nikoli Grbicia, środkowego Norberta Hubera. 27-latek po latach grania w PlusLidze zdecydował się na całkowitą zmianę otoczenia i przeniósł się do wspomnianej już Japonii.

Jego zespół w pierwszych 12 spotkaniach przegrał zaledwie trzy razy. Bez wątpienia swój udział w takich wynikach miał właśnie 27-latek. Siatkarz jest podstawowym graczem swojej drużyny i notuje bardzo udane występy. W miniony weekend ekipa z Nagoi zmierzyła się na wyjeździe z jednym z głównych kandydatów do mistrzostwa kraju, JTEKT Stings.

Pierwsze spotkanie padło łupem gospodarzy 3:1. Drugi mecz (w Japonii rozgrywa się dwa mecze w weekend z jedną ekipą) rozpoczął się bardzo podobnie do sobotniej rywalizacji. JTEKT wygrał pierwsze dwa sety, a finalnie zwyciężył 3:1. Podczas meczu zdarzył się jednak dość nieszczęśliwy wypadek z udziałem naszego reprezentanta. Wszystko wydarzyło się w trzeciej partii. W pewnej chwili środkowy upadł na ziemię i złapał się za kostkę. Wszystko wyglądało bardzo groźnie i można było spodziewać się, że czeka go dłuższa przerwa od gry.

Tyle pauzować będzie Norbert Huber, sam to powiedział

Jak się okazuje, uraz nie jest zbyt poważny. Jak zdradził sam zainteresowany dla TVP Sport, pauza będzie wynosić mniej niż tydzień. Czeka go praca z fizjoterapeutami oraz na siłowni, aby wrócić do pełni sił.

Cztery, pięć dni nie będę trenować siatkówki. Popracuję z fizjoterapeutami i na siłowni. Myślę, że w przyszłym tygodniu wrócę do siatkówki

Najbliższy mecz ligowy Wolfdogs Nagoja zagrają dopiero po świętach, gdyż 27 grudnia. Wtedy rywalem będzie przedostatnia ekipa w ligowej tabeli Osaka Sakai. Aktualnie Wolfdogs plasuje się na 4. miejscu w SV.League.

Norbert Huber (numer 99) zagrał z Turcją na wysokim poziomie volleyball world materiały prasowe

Norbert Huber w ataku VolleyballWorld materiały prasowe

Marcin Janusz (z prawej) i Norbert Huber volleyballworld.com materiały prasowe