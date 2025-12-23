Robert Lewandowski od lat pozostaje jedną z największych ikon światowego futbolu. Kapitan reprezentacji Polski, rekordzista kadry narodowej i zdobywca niezliczonych bramek w europejskich ligach zapracował na status jednego z najlepszych napastników XXI wieku. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwa Niemiec i Hiszpanii, Ligę Mistrzów, Klubowe MŚ oraz niezliczone nagrody indywidualne, z tytułem Piłkarza Roku FIFA na czele. Jego profesjonalizm, konsekwencja i perfekcyjne przygotowanie fizyczne od lat są wzorem dla młodszych zawodników.

Od 2022 roku Lewandowski występuje w barwach FC Barcelona, gdzie szybko stał się jedną z kluczowych postaci zespołu. Już w pierwszym sezonie poprowadził "Dumę Katalonii" do mistrzostwa Hiszpanii, zdobywając koronę króla strzelców LaLiga. W kolejnych rozgrywkach również nie schodzi z wysokiego poziomu, choć wokół jego osoby zaczęły pojawiać się spekulacje transferowe. Hiszpańskie media coraz częściej sugerują, że Polak może wkrótce opuścić Katalonię, a jego przyszłość w Barcelonie nie jest wcale przesądzona.

Robert Lewandowski w roli trenera. Dał wycisk Hiszpanowi

Sam Lewandowski zdaje się jednak nie przejmować medialnym zamieszaniem. Zamiast komentować plotki, konsekwentnie realizuje swój plan treningowy i dba o formę, nawet w czasie przerwy świąteczno-noworocznej. Dowodem na to było jego ostatnie, nietypowe spotkanie, które zaskoczyło fanów w mediach społecznościowych.

Polski napastnik odwiedził popularnego hiszpańskiego influencera "TheGrefg" i… wcielił się w rolę trenera personalnego. 28-letni twórca internetowy, który interesuje się boksem, szybko przekonał się, że trening z Lewandowskim nie ma nic wspólnego z rekreacją. Szczególnie dało mu się we znaki ćwiczenie plank, podczas którego "Lewy" bezlitośnie odliczał kolejne sekundy. Gdy influencer próbował negocjować długość serii, piłkarz z uśmiechem zapytał: "Więc masz jeszcze siłę na rozmowę?". Chwila wystarczyła, by Hiszpan przeprosił i dokończył ćwiczenie w pełnym skupieniu. Nagranie błyskawicznie przekroczyło milion wyświetleń.

