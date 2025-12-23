Lewandowski nie miał litości. "Zganił" Hiszpana, wszystko się nagrało
Robert Lewandowski zaskoczył fanów w nietypowej roli - zamiast skupiać się wyłącznie na grze w Barcelonie, polski kapitan zamienił się w trenera personalnego i poprowadził trening z popularnym hiszpańskim influencerem "TheGrefg". Surowe podejście "Lewego" do ćwiczeń szybko dało się we znaki młodemu Hiszpanowi, a nagranie z sesji w kilka godzin zdobyło ponad milion wyświetleń.
Robert Lewandowski od lat pozostaje jedną z największych ikon światowego futbolu. Kapitan reprezentacji Polski, rekordzista kadry narodowej i zdobywca niezliczonych bramek w europejskich ligach zapracował na status jednego z najlepszych napastników XXI wieku. Na swoim koncie ma m.in. mistrzostwa Niemiec i Hiszpanii, Ligę Mistrzów, Klubowe MŚ oraz niezliczone nagrody indywidualne, z tytułem Piłkarza Roku FIFA na czele. Jego profesjonalizm, konsekwencja i perfekcyjne przygotowanie fizyczne od lat są wzorem dla młodszych zawodników.
Od 2022 roku Lewandowski występuje w barwach FC Barcelona, gdzie szybko stał się jedną z kluczowych postaci zespołu. Już w pierwszym sezonie poprowadził "Dumę Katalonii" do mistrzostwa Hiszpanii, zdobywając koronę króla strzelców LaLiga. W kolejnych rozgrywkach również nie schodzi z wysokiego poziomu, choć wokół jego osoby zaczęły pojawiać się spekulacje transferowe. Hiszpańskie media coraz częściej sugerują, że Polak może wkrótce opuścić Katalonię, a jego przyszłość w Barcelonie nie jest wcale przesądzona.
Robert Lewandowski w roli trenera. Dał wycisk Hiszpanowi
Sam Lewandowski zdaje się jednak nie przejmować medialnym zamieszaniem. Zamiast komentować plotki, konsekwentnie realizuje swój plan treningowy i dba o formę, nawet w czasie przerwy świąteczno-noworocznej. Dowodem na to było jego ostatnie, nietypowe spotkanie, które zaskoczyło fanów w mediach społecznościowych.
Polski napastnik odwiedził popularnego hiszpańskiego influencera "TheGrefg" i… wcielił się w rolę trenera personalnego. 28-letni twórca internetowy, który interesuje się boksem, szybko przekonał się, że trening z Lewandowskim nie ma nic wspólnego z rekreacją. Szczególnie dało mu się we znaki ćwiczenie plank, podczas którego "Lewy" bezlitośnie odliczał kolejne sekundy. Gdy influencer próbował negocjować długość serii, piłkarz z uśmiechem zapytał: "Więc masz jeszcze siłę na rozmowę?". Chwila wystarczyła, by Hiszpan przeprosił i dokończył ćwiczenie w pełnym skupieniu. Nagranie błyskawicznie przekroczyło milion wyświetleń.