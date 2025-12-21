Robert Lewandowski od lat pozostaje jednym z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego futbolu. Kapitan reprezentacji Polski ma na koncie niezliczone trofea, rekordy strzeleckie i indywidualne wyróżnienia, które na stałe zapisały go w gronie legend światowej piłki. Jego profesjonalizm, konsekwencja i skuteczność sprawiły, że przez lata był kluczową postacią kolejnych zespołów, w których występował. W 2022 roku zasilił szeregi FC Barcelona i od samego początku stał się jednym z liderów "Dumy Katalonii", biorąc na siebie ogromną odpowiedzialność za wyniki drużyny.

Początkowo Lewandowski był absolutnie centralną postacią zespołu, jednak w ostatnim czasie wokół jego sytuacji sportowej pojawia się coraz więcej znaków zapytania. W mediach nie brakuje pogłosek, że rola Polaka w Barcelonie ulega zmianie, a klub rozważa różne scenariusze na przyszłość. Coraz głośniej mówi się także o możliwym odejściu napastnika z Katalonii. Lewandowski ma być kuszony zagranicznymi ofertami, w tym bardzo lukratywnymi propozycjami spoza Europy, co tylko podsyca spekulacje dotyczące kolejnego etapu jego kariery.

Robert Lewandowski spędza czas z bliskimi

Jak się jednak okazuje, sam zainteresowany nie przejmuje się medialnym poruszeniem wokół swojej osoby. Robert Lewandowski postanowił skorzystać z wolnego czasu i spędzić go w domu z rodziną. Urocze zdjęcie pokazała na Instagramie jego żona Anna Lewandowska. Na fotografii widać piłkarza Barcelony w domowej scenerii, spędzającego czas z młodszą córką pary, Laurą. Na rodzinnym kadrze "załapała się" również suczka Bella, która dołączyła do rodziny już kilka lat temu.

Robert Lewandowski czas wolny spędza z rodziną Instagram/annalewandowskahpb materiał zewnętrzny

Lewandowski wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest dla niego rodzina i jak ogromną rolę odgrywa w jego życiu poza boiskiem. "Najlepiej regeneruję się, spędzając czas z rodziną. Rozmowa z bliskimi bardzo mi pomaga" - mówił przed laty w rozmowie dla "Łączy nas piłka", zaznaczając, że wsparcie najbliższych pomaga mu utrzymać najwyższy sportowy poziom.

Przed Barceloną już kolejny ligowy mecz - "Duma Katalonii" zmierzy się z Villarrealem w niedzielę 21 grudnia o godz. 16.15. Niezależnie od spekulacji, Lewandowski zdaje się zachowywać spokój i równowagę, koncentrując się na tym, co dla niego najważniejsze.

Robert Lewandowski JOSE BRETON / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski Nur Photo/East News East News

Robert Lewandowski, Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News