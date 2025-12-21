FC Barcelona od kilku kolejek jest liderem rozgrywek La Liga. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka notuje ostatnio świetną serię na krajowym podwórku. Przed tygodniem "Duma Katalonii" wygrała z Osasuną 2:0. Obecnie zespół ma punkt przewagi nad Realem Madryt. Tyle, że "Królewscy" rozegrali jedno spotkanie więcej.

Na niedzielę (21 grudnia) zaplanowano starcie w ramach 17. kolejki La Liga. Piłkarze Barcelony zmierzą się na wyjeździe z Villarrealem, który w ligowej tabeli plasuje się na czwartej pozycji.

Znamy skład Barcelony na mecz z Villarreal

Od rana hiszpańskie media przewidywały skład na spotkanie Villarreal - FC Barcelona. Większość z nich sugerowało, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozpoczną mecz na ławce rezerwowych.

Skład Barcelony na mecz z Villarreal: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Garcia, de Jong, Fermin Lopez - Yamal, Torres, Raphinha.

Hansi Flick MATTHIEU MIRVILLE AFP

Robert Lewandowski MATTHIEU MIRVILLE AFP

Wojciech Szczęsny i Marc-Andre ter Stegen Jose Breton AFP