Zapadła decyzja ws. Lewandowskiego. Hansi Flick nieugięty. Tego można było się spodziewać

Maciej Brzeziński

Przed FC Barcelona kolejny mecz w ramach rozgrywek La Liga. W niedzielne popołudnie "Duma Katalonii" zmierzy się na wyjeździe z Villarrealem. W szerokim składzie zespołu znaleźli się Wojciech Szczęsny oraz Robert Lewandowski. Nieco ponad godzinę przed meczem trener Hansi Flick podjął decyzję ws. wyjściowej jedenastki. Taki skład do boju posłał niemiecki szkoleniowiec.

Piłkarz w stroju FC Barcelony stoi na boisku podczas meczu, skupiony i gotowy do dalszej gry, na tle rozmytej publiczności stadionu.
Znamy składy na mecz Villarreal - FC BarcelonaJose BretonAFP

FC Barcelona od kilku kolejek jest liderem rozgrywek La Liga. Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka notuje ostatnio świetną serię na krajowym podwórku. Przed tygodniem "Duma Katalonii" wygrała z Osasuną 2:0. Obecnie zespół ma punkt przewagi nad Realem Madryt. Tyle, że "Królewscy" rozegrali jedno spotkanie więcej.

Na niedzielę (21 grudnia) zaplanowano starcie w ramach 17. kolejki La Liga. Piłkarze Barcelony zmierzą się na wyjeździe z Villarrealem, który w ligowej tabeli plasuje się na czwartej pozycji.

Znamy skład Barcelony na mecz z Villarreal

Od rana hiszpańskie media przewidywały skład na spotkanie Villarreal - FC Barcelona. Większość z nich sugerowało, że Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny rozpoczną mecz na ławce rezerwowych.

Skład Barcelony na mecz z Villarreal: Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Balde - Garcia, de Jong, Fermin Lopez - Yamal, Torres, Raphinha.

