Protasiewicz nie wytrzymał, ostry atak na ekspertów. "Wypisują dziwne rzeczy"

Betard Sparta Wrocław rzuca rękawicę i idzie po odzyskanie tytułu mistrzowskiego. Okoliczności wydają się sprzyjające, bo potęgi z Lublina i Torunia na papierze wyglądają na słabsze niż w tym sezonie. Jednak w stolicy Dolnego Śląska nikt nie otwiera szampana. Nowy menedżer, Piotr Protasiewicz, zamiast składać puste deklaracje, wbija szpilę w środowisko eksperckie. "Pepe" ma świadomość, że siedzi na gorącym krześle i jeden fałszywy ruch może zakończyć jego misję we Wrocławiu błyskawicznie.

Mężczyzna z poważnym wyrazem twarzy, trzymający czerwoną kurtkę, stoi na pierwszym planie. W okręgu nałożonym na zdjęcie widać trzech mężczyzn siedzących przy stole komentatorskim oznaczonym logiem SGP podczas transmisji sportowej.
Piotr Protasiewicz odpowiedział ekspertom. W tle menedżer Sparty ogląda zawody Grand PrixPaweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński

Wejście Protasiewicza do Sparty to ruch, który ma dać nową energię, ale niesie też trochę ryzyko. Wszyscy wokół we Wrocławiu wiedzą, że liczy się tylko złoto. Z tego powodu pracę stracił Dariusz Śledź, choć zdobył pełno medali z klubem. Presja jest ogromna, a margines błędu niemal zerowy. Wobec tego nie można dziwić, że Protasiewicz tonuje nastroje dotyczące terminarza i faworytów.

    "Górnolotni eksperci". Protasiewicz kpi z przewidywań

    Zamiast analizować, z kim Sparta pojedzie na inaugurację, Protasiewicz woli skupić się na pracy u podstaw. W rozmowie z oficjalnym portalem ligi nie gryzł się w język, uderzając w tych, którzy już teraz układają tabelę. - Dla mnie nie ma złego czy dobrego kalendarza. Mamy osiem drużyn i z każdą z nich trzeba pojechać. Nie mam swojej wizji i nie będę tutaj wybiegał przed szereg, bo od tego są górnolotni eksperci, którzy wypisują dziwne rzeczy - ripostuje ostro menedżer Sparty w rozmowie z ekstraliga.pl.

    Dla "Pepe" priorytetem nie są medialne układanki, ale karta zdrowia zawodników. - Głównym celem jeśli chodzi o mój zespół jest to, by moja drużyna była w pełni zdrowa, a to czy pojedziemy z Gorzowem czy Zieloną Górą to nie stanowi dla mnie wielkiej różnicy.

    Koniec ligi dwóch prędkości? Będzie rzeź o play-offy

    Protasiewicz wieszczy sezon, jakiego dawno nie widzieliśmy. Jego zdaniem dominacja dwóch super-klubów to przeszłość. Czeka nas brutalna walka, w której każdy punkt będzie na wagę złota.

    - Przyszły rok będzie trudnym sezonem dla klubu, bo jest wiele bardzo dobrych drużyn i nie zapowiada się wyścig dwóch prędkości, ponieważ mamy sześć bardzo równych ekip, spośród których każda może być w fazie play-off, a miejsc jest tylko cztery - analizuje chłodno.

    Nikt nie ma miejsca w finale za darmo

    Menedżer Sparty wysyła jasny sygnał do swoich zawodników, że nazwiska nie jadą. Nawet tak potężne marki jak Wrocław, Lublin czy Toruń muszą wyszarpać swoje na torze.

    - Rozpoczęcie sezonu będzie bardzo ważne i trzeba będzie konsekwentnie zbierać punkty, by w tej fazie play-off się znaleźć, a tam wszystko zacznie się od nowa. Nie jest tak, że Sparta Wrocław czy przykładowo Motor Lublin albo Apator Toruń ma z góry przydzielone miejsce w rundzie finałowej - kończy "Pepe".

    Dwóch mężczyzn w sportowych strojach drużynowych prowadzi rozmowę twarzą w twarz w otoczeniu zaplecza technicznego, prawdopodobnie podczas wydarzenia sportowego.
    Damian Ratajczak w rozmowie z Piotrem ProtasiewiczemTRZESZCZKOWSKI LUKASZZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski
    Maciej Janowski w akcji.
    Maciej Janowski w akcji.Paweł WilczyńskiZdjęcia Paweł Wilczyński
    Prezes Sparty Andrzej Rusko z trenerem Dariuszem Śledziem.
    Prezes Sparty Andrzej Rusko z byłym trenerem Sparty, Dariuszem Śledziem.Łukasz TrzeszczkowskiZdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

