Anna Lewandowska to jedna z najbardziej rozpoznawalnych Polek, która zanim trafiła na pierwsze strony gazet, była utytułowaną sportsmenką. Przez lata z sukcesami trenowała karate tradycyjne, zdobywając medale mistrzostw świata, Europy i wielokrotnie stając na podium krajowych zawodów. Sport był dla niej nie tylko pasją, ale całym życiem, podporządkowanym treningom, wyrzeczeniom i konsekwentnej pracy nad sobą.

Gdy w jej życiu pojawił się Robert Lewandowski, a ich związek nabrał poważnego charakteru, Anna podjęła jedną z najtrudniejszych decyzji. Po rozpoczęciu wspólnej drogi z przyszłym mężem zrezygnowała z kariery karateczki, co - jak sama wielokrotnie podkreślała - było dla niej ogromnym poświęceniem. Zamknęła ważny rozdział, by móc budować rodzinę i odnaleźć się w nowej rzeczywistości u boku piłkarza, którego kariera nabierała światowego tempa.

Dziś Anna Lewandowska spełnia się w zupełnie innej roli. Zajmuje się promocją zdrowego stylu życia, motywuje miliony Polek do aktywności fizycznej i świadomego odżywiania. Jest prężnie działającą business woman, rozwija własne marki, prowadzi media społecznościowe i udowadnia, że potrafi stworzyć coś własnego, niezależnie od nazwiska męża.

Anna Lewandowska o życiu u boku gwiazdy futbolu. "Byłam postrzegana przez pryzmat bycia żoną Roberta Lewandowskiego"

W rozmowie z Aleksandrą Kwaśniewską w podcaście "Jestem kobietą" Lewandowska szczerze opowiedziała, jak naprawdę wygląda życie u boku gwiazdy futbolu. Przyznała, że wraz ze wzrostem popularności musiała częściej gryźć się w język i mierzyć się z ocenami.

"Byłam postrzegana przez pryzmat bycia żoną Roberta Lewandowskiego. Przez wiele lat się czułam osobą, której nie wypada czegoś powiedzieć, której nie wypada czegoś zrobić, która gdzieś była w takiej złotej klatce" - wyznała. Dodała też, że choć początkowo ciekawił ją blask fleszy, dziś ma do show-biznesu duży dystans.

Mimo sukcesów, milionowych biznesów i szczęścia rodzinnego, Anna nie ukrywa, że miewa chwile słabości. Dziś jednak, jak podkreśla, nie chce już niczego nikomu udowadniać - chce być po prostu szczęśliwa.

Anna Lewandowska Mateusz Grochocki East News

Anna Lewandowska GABRIEL BOUYS AFP

Anna Lewandowska i Robert Lewandowski Nur Photo/East News East News