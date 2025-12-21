Gortat przemówił po wygranej Szpilki. Wystarczyło kilka słów
Artur Szpilka po raz kolejny udowodnił, że coraz lepiej odnajduje się w MMA. Zwycięstwo nad Michalem Martinkiem na gali XTB KSW 113 wywołało falę gratulacji, a wśród nich znalazł się komentarz Marcina Gortata, który na żywo oglądał walkę w Łodzi i nie krył zachwytu nad występem "Szpili". Po triumfie Artura zamieścił w sieci wymowny wpis.
Artur Szpilka konsekwentnie buduje swoją pozycję w federacji KSW, a każda kolejna walka pokazuje, że były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie coraz lepiej odnajduje się w realiach MMA. Od momentu debiutu w największej polskiej organizacji "Szpila" przeszedł wyraźną przemianę - z zawodnika uczącego się nowej dyscypliny stał się fighterem, który potrafi realizować założenia taktyczne i kontrolować przebieg pojedynku. Jego wcześniejsze występy w KSW przyniosły zarówno cenne doświadczenie, jak i zwycięstwa, które stopniowo odbudowywały sportową pewność siebie po trudnych momentach w karierze.
Kolejnym sprawdzianem dla Szpilki była walka na gali XTB KSW 113 w Łodzi, gdzie zmierzył się z Czechem Michalem Martinkiem. Pojedynek od początku był intensywny, ale to Polak z każdą minutą przejmował inicjatywę. Ostatecznie "Szpila" doprowadził do zwycięstwa w drugiej rundzie, kończąc walkę przed czasem i dając kibicom powód do radości. Podczas tego starcia mógł liczyć nie tylko na wsparcie swojej narzeczonej, obecnej na trybunach, ale również innego uznanego polskiego sportowca - Marcina Gortata, który pojawił się w hali i na żywo oglądał galę KSW.
Marcin Gortat nie mógł się powstrzymać. Taki wpis po walce Artura Szpilki
Po zakończeniu walki Artur Szpilka zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podziękował rywalowi za sportową rywalizację. "Dziękuję za walkę Michal Martinek. Idziemy dalej" - napisał, publikując wspólne zdjęcie z Czechem. Pod postem szybko pojawiła się lawina komentarzy od fanów i ludzi ze świata sportu. Gratulacje przekazał m.in. Izu Ugonoh, który napisał: "Gratulacje Arturo! Kawał dobrej roboty".
Wśród komentujących nie zabrakło także Marcina Gortata. Były koszykarz NBA nie krył uznania dla występu Szpilki. "Mega walka!!! Gratulacje Arturo!!!" - napisał pod instagramowym wpisem zawodnika KSW. Gortat zamieścił również własną relację z hali w Łodzi, dodając po zwycięstwie fightera: "Brawo, brawo!!! Gratulacje! Mega dobra walka". Jego słowa pokazują, że triumf Artura Szpilki odbił się szerokim echem nie tylko w środowisku sportów walki, ale także wśród gwiazd innych dyscyplin.