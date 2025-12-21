Artur Szpilka konsekwentnie buduje swoją pozycję w federacji KSW, a każda kolejna walka pokazuje, że były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie coraz lepiej odnajduje się w realiach MMA. Od momentu debiutu w największej polskiej organizacji "Szpila" przeszedł wyraźną przemianę - z zawodnika uczącego się nowej dyscypliny stał się fighterem, który potrafi realizować założenia taktyczne i kontrolować przebieg pojedynku. Jego wcześniejsze występy w KSW przyniosły zarówno cenne doświadczenie, jak i zwycięstwa, które stopniowo odbudowywały sportową pewność siebie po trudnych momentach w karierze.

Kolejnym sprawdzianem dla Szpilki była walka na gali XTB KSW 113 w Łodzi, gdzie zmierzył się z Czechem Michalem Martinkiem. Pojedynek od początku był intensywny, ale to Polak z każdą minutą przejmował inicjatywę. Ostatecznie "Szpila" doprowadził do zwycięstwa w drugiej rundzie, kończąc walkę przed czasem i dając kibicom powód do radości. Podczas tego starcia mógł liczyć nie tylko na wsparcie swojej narzeczonej, obecnej na trybunach, ale również innego uznanego polskiego sportowca - Marcina Gortata, który pojawił się w hali i na żywo oglądał galę KSW.

Andrzej Kostyra chwali tenisowe umiejętności... Artura Szpilki. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Marcin Gortat nie mógł się powstrzymać. Taki wpis po walce Artura Szpilki

Po zakończeniu walki Artur Szpilka zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym podziękował rywalowi za sportową rywalizację. "Dziękuję za walkę Michal Martinek. Idziemy dalej" - napisał, publikując wspólne zdjęcie z Czechem. Pod postem szybko pojawiła się lawina komentarzy od fanów i ludzi ze świata sportu. Gratulacje przekazał m.in. Izu Ugonoh, który napisał: "Gratulacje Arturo! Kawał dobrej roboty".

Wśród komentujących nie zabrakło także Marcina Gortata. Były koszykarz NBA nie krył uznania dla występu Szpilki. "Mega walka!!! Gratulacje Arturo!!!" - napisał pod instagramowym wpisem zawodnika KSW. Gortat zamieścił również własną relację z hali w Łodzi, dodając po zwycięstwie fightera: "Brawo, brawo!!! Gratulacje! Mega dobra walka". Jego słowa pokazują, że triumf Artura Szpilki odbił się szerokim echem nie tylko w środowisku sportów walki, ale także wśród gwiazd innych dyscyplin.

Marcin Gortat skomentował ostatnią walkę Artura Szpilki w KSW Instagram/mgortat13 materiał zewnętrzny

Artur Szpilka Mateusz Kotowicz/REPORTER East News

Artur Szpilka Pawel Wodzynski East News

Marcin Gortat Aliaksandr Valodzin East News