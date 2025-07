Hit blisko, a tu nagła decyzja Lewandowskiego. Polak sam się wykreślił

Dawid Kownacki został w poniedziałek nowym piłkarzem Herthy Berlin, idąc śladami Krzysztofa Piątka. Dla 28-latka to kolejny niemiecki przystanek w jego karierze. "Kownaś" wciąż buduje swoją markę za naszą zachodnią granicą, choć błyszczy zwłaszcza w 2. Bundeslidze. Teraz będzie miał okazję, by piąć się w klasyfikacji najskuteczniejszych Polaków na niemieckich boiskach, w której króluje rzecz jasna Robert Lewandowski. Snajper FC Barcelona przed odejściem z Bayernu widział już na horyzoncie rekord legendarnego Gerda Mullera. Przenosinami do Hiszpanii sam wykreślił się jednak z wyścigu o hitowy wyczyn.