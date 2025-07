Kiedy Hansi Flick zapowiadał, że jego drużyna potrzebuje wzmocnień , z pewnością nie spodziewał się, że w środku lipca FC Barcelona będzie pewna podpisania jedynie Joana Garcii , a ofensywne transfery będą stały w miejscu. Kiedy już wydawało się, że do drużyny dołączy Nico Williams, ten niespodziewanie przedłużył umowę z Athletic Bilbao i został w Kraju Basków, a Barcelona wróciła do punktu wyjścia.

Ostatecznie Marcus Rashford ma dołączyć do "Blaugrany", jednak wciąż czekamy na oficjalne ogłoszenie transferu. Już teraz jednak dziennikarz Tomasz Ćwiąkała postanowił przyjrzeć się temu ruchowi i ocenić, co to oznacza dla Roberta Lewandowskiego. Nie jest tajemnicą, że Rashford chce grać jako napastnik, o czym mówił w wielu wywiadach.