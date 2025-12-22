Poruszenie w skokach. Seria dyskwalifikacji, polski trener nie kryje żalu

Od pewnego czasu Międzynarodowa Federacja Narciarska coraz dokładniej informuje o powodach dyskwalifikacji nakładanych na zawodników w trakcie rywalizacji. Kibice nie widzą już wyłącznie lakonicznego komunikatu "za strój", lecz poznają konkretne detale techniczne, które przesądziły o karze. Podczas ostatniego weekendu Pucharu Świata w Engelbergu system ten jednak wzbudził spore zamieszanie. Najpierw w rywalizacji kobiet zdyskwalifikowana została Daniela Toth, a następnie u mężczyzn Mihnea Spulber i - co odbiło się najszerszym echem - Władimir Zografski. W każdym z tych przypadków powodem była "szerokość nart".

Multum dyskwalifikacji i konsternacja w sztabach. Zawinił producent nart?

Sytuacja zaskoczyła zarówno kibiców, jak i same sztaby szkoleniowe, tym bardziej że dyskwalifikacje oznaczały nie tylko anulowanie wyniku, ale również żółte kartki od FIS. Kolejna taka kara skutkowałaby już zawieszeniem. Jak wspomniał Luis Holuch na platformie X, wcześniej na ten temat wypowiadał się w jego podcaście Martin Schmitt. Niemiec przyznał, że ani zawodnicy ani ich trenerzy nie mają realnej możliwości ingerowania w kształt czy szerokość nart. Za wygląd i parametry desek w stu procentach odpowiadają producenci, a zespoły po prostu ufają, że sprzęt spełnia wszystkie normy. Jego słowa potwierdził w rozmowie z TVP Sport również trener polskiej kadry B, Wojciech Topór.

Co ciekawe, TVP Sport zwrócił uwagę, że w Engelbergu wszystkich zdyskwalifikowanych łączył jeden szczegół - korzystali z nart firmy Slatnar. To producent, który w przeszłości miał już spięcia z FIS, m.in. przy okazji kontrowersyjnych, później zakazanych konstrukcji dziobów. Tym razem problem dotyczył przepisu SCE 1.2.1.2, regulującego geometrię nart, w tym ich maksymalną szerokość.

Zdaniem wielu ekspertów rodzi to pytanie, czy w ogóle powinno się karać skoczków za element sprzętu, na który nie mają wpływu. Taką opinię otwarcie wyraził m.in. trener Władimira Zografskiego, Grzegorz Sobczyk. "To przykre i trochę słabe, bo za produkcję nart odpowiedzialna jest firma" - podkreślił.

W tej sprawie głos zabrała Agnieszka Baczkowska, główna kontrolerka sprzętu w Pucharze Świata kobiet, która zaznacza, że przepis o kształcie nart jest bardzo stary, liczy nawet kilkadziesiąt lat, ale w praktyce rzadko bywa szczegółowo sprawdzany. Problemem pozostaje też brak precyzyjnej informacji w protokołach FIS, co dokładnie było niezgodne z regulaminem.

