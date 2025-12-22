Końcówkę rundy jesiennej w Ekstraklasie zdominowało odejście Marka Papszuna z Rakowa Częstochowa. Dotychczasowy szkoleniowiec wicemistrzów Polski finalnie związał się z Legią Warszawa, a całemu transferowi towarzyszyło ogromne zamieszanie oraz kontrowersyjny wypowiedzi w mediach.

Pierwsze doniesienia o możliwym angażu Papszuna w Legii pojawiły się niedługo po rozstaniu z Rumunem Edwardem Iordanescu. Coś, co początkowo brzmiało jak plotka, szybko znalazło swoje potwierdzenie. Papszun pierwotnie starał się wypowiadać w wyważony i neutralny sposób, lecz przed spotkaniem Ligi Konferencji z Rapidem Wiedeń zaskoczył wszystkich.

- Legia chce mnie jako trenera i ja chcę być trenerem Legii - wypalił nagle Marek Papszun. Ten ruch bynajmniej nie przyśpieszył całej sprawy. Raków nie miał zamiaru oddać swojego trenera zbyt łatwo, a przede wszystkim, nie za skromną kwotę pieniędzy. Negocjacje trwały długo, lecz tuż po zakończeniu rywalizacji w Lidze Konferencji wszystko stało się jasne. W piątek rano Legia ogłosiła Marka Papszuna nowym trenerem "Wojskowych".

Nazwisko następcy Papszuna w Częstochowie od dawna nie było tajemnicą. Ba, wicemistrz Polski zdążył porozumieć się z nowym trenerem, zanim jeszcze stary opuścił zespół. Jak informował dziennikarz Interii Sport Przemysław Langier władze Rakowa sięgnęły po Łukasza Tomczyka, dotychczasowego trenera pierwszoligowej Polonii Bytom.

Oficjalna prezentacja nastąpiła podczas poniedziałkowej konferencji prasowej. Raków ostatecznie potwierdził rozpoczęcie nowej ery w swoim klubie, czego początkiem ma być angaż 37-letniego Łukasza Tomczyka. Trener związał się z klubem umową obowiązującą do końca czerwca 2027 roku z opcją przedłużenia o kolejne trzy lata.

W rozmowie z Interią nowy trener "Medalików" nie ukrywał, że Raków jest klubem bliskim jego sercu.

Jeździłem na mecze Rakowa, jestem jego kibicem. Kiedyś nie miałem pieniędzy, by pojechać na baraż z Koszarawą Żywiec, to pojechałem autobusem na gapę. Później przeskakiwałem przez płot bez biletu, by obejrzeć ten mecz. Oglądałem Raków tak często, jak byłem w stanie. Zawsze chciałem, by moja grupa młodzieżowa podawała piłki na meczu, bym mógł być blisko ławki

Łukasz Tomczyk ma za sobą kapitalny okres pracy w Polonii Bytom. Dawny mistrz Polski od wielu lat był pogrążony w kryzysie, z dala od wielkiej piłki. Gdy nowy trener Rakowa zaczynał tam pracę, Polonia okupowała doły tabeli drugiej ligi. Tomczykowi udało się w tym samym sezonie doprowadzić drużynę do nieudanych baraży o awans. Rok później była już dominacja i awans do 1. Ligi z pierwszego miejsca. W rundzie jesiennej Polonia wraz z Pogonią Grodzisk Mazowiecki są rewelacjami zaplecza Ekstraklasy. Tomczyk zostawia tym samym drużynę na pozycji wicelidera, będąc gorszymi tylko od Wisły Kraków.

Trzeba przyznać, że Papszun zostawia Raków w znakomitym położeniu. Klub z Częstochowy jest w ścisłej czołówce Ekstraklasy i ma zaledwie punkt straty do liderującej Wisły Płock. Zmagania w Lidze Konferencji "Medaliki" zakończyły na kapitalnym 2. miejscu, co oznacza automatyczny awans do 1/8 finału europejskich rozgrywek. Raków jest również w walce o Puchar Polski. W ćwierćfinale zmierzą się z trzecioligową Avią Świdnik.

Pierwszym wyzwaniem dla Łukasza Tomczyka będzie zimowy okres przygotowawczy. Raków do treningów wróci na początku stycznia i wyleci na zgrupowanie do Turcji. Tam w sparingach ma zmierzyć się m.in. z Red Bullem Salzburg, Łudogorcem Razgrad czy Partizanem Belgrad. Debiut Tomczyka w Ekstraklasie przypadnie na 1 lutego i wyjazdowy mecz z liderującą Wisłą Płock. Spotkania 1/8 finału LK odbędą się natomiast dopiero 12 i 19 marca.

