PZPN otwiera nowy rozdział. "Nie mamy przestrzeni, by marnować choć jeden talent"

Dział indywidualnego rozwoju zawodników to kontynuacja i rozwinięcie projektów Talent Pro oraz Future Pro. Mają one na celu poznanie piłkarza w wielu obszarach, nie tylko sportowych.

- Obserwujemy młodych zawodników i widzimy, że zbyt wielu tych, których uznajemy na początku drogi za olbrzymie talenty, nie dociera tam, gdzie byśmy chcieli, czyli do tego najwyższego poziomu rywalizacji. I to jest główna przesłanka stojąca za powstaniem takiego działu. Drugi ważny argument to sformalizowanie i uporządkowanie działań, które w różnej skali i z różną intensywnością jako PZPN podejmujemy od wielu lat. Oczywiście, patrzymy też, co się dzieje w innych federacjach i jakie trendy występują w piłce na najwyższym poziomie na świecie - mówi oficjalnej stronie PZPN Bartłomiej Zalewski, koordynator projektu.

Sebastian Mila w dziale indywidualnego rozwoju zawodników

Podstawą funkcjonowania działu indywidualnego rozwoju zawodników będzie projekt Talent Pro, w którym PZPN dwa razy w roku stara się wytypować najbardziej utalentowanych zawodników z trzech najmłodszych reprezentacji - U-15, U-16 i U-17, by następnie pracować z nimi indywidualnie.

- W pierwszej fazie tego projektu to będzie grupa około 40-50 zawodników właśnie z tych roczników. Opracowujemy dla nich program w oparciu o obserwację reprezentacyjną i klubową, o współpracę z klubem. Mamy olbrzymią wiedzę, olbrzymią bazę danych, żeby móc takie rzeczy robić. Na przykład - niemal wszyscy reprezentanci U-21, którzy byli na listopadowym zgrupowaniu, z dwoma wyjątkami, przeszli przez nasze wszystkie flagowe projekty. No i dotarli do reprezentacji U-21. Oczywiście to jest efekt działań nie tylko naszych, ale też klubowych - zaznacza Zalewski.

Entuzjastą nowego pomysłu jest także dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.

Każdy musi dostawać szansę, żeby być traktowanym indywidualnie

Dział indywidualnego rozwoju zawodników wystartował w sierpniu i znajduje się w początkowej fazie, a w pracę przy nim zaangażowany jest także Sebastian Mila. W kolejną fazę projekt wkroczy na styczniowym zgrupowaniu Talent Pro w Turcji.

PJ

13. kolejka PlusLigi w pigułce. Zobacz najlepsze akcje [WIDEO] Polsat Sport

Reprezentacja Polski U21. AFP

Jerzy Brzęczek Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski, Michał Probierz, Sebastian Mila Piotr Dziurman/REPORTER East News