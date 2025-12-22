PZPN otwiera nowy rozdział. "Nie mamy przestrzeni, by marnować choć jeden talent"
Polski Związek Piłki Nożnej uruchamia dział indywidualnego rozwoju zawodników. Ma on wspierać najzdolniejszych młodych piłkarzy i pomóc im w wyznaczaniu świadomej ścieżki rozwoju. - Nie mamy przestrzeni, by zmarnować choć jeden talent - zaznacza Sławomir Kopczewski, wiceprezes PZPN. W projekt zaangażowany jest także były reprezentant Polski Sebastian Mila.
Dział indywidualnego rozwoju zawodników to kontynuacja i rozwinięcie projektów Talent Pro oraz Future Pro. Mają one na celu poznanie piłkarza w wielu obszarach, nie tylko sportowych.
- Obserwujemy młodych zawodników i widzimy, że zbyt wielu tych, których uznajemy na początku drogi za olbrzymie talenty, nie dociera tam, gdzie byśmy chcieli, czyli do tego najwyższego poziomu rywalizacji. I to jest główna przesłanka stojąca za powstaniem takiego działu. Drugi ważny argument to sformalizowanie i uporządkowanie działań, które w różnej skali i z różną intensywnością jako PZPN podejmujemy od wielu lat. Oczywiście, patrzymy też, co się dzieje w innych federacjach i jakie trendy występują w piłce na najwyższym poziomie na świecie - mówi oficjalnej stronie PZPN Bartłomiej Zalewski, koordynator projektu.
Sebastian Mila w dziale indywidualnego rozwoju zawodników
Podstawą funkcjonowania działu indywidualnego rozwoju zawodników będzie projekt Talent Pro, w którym PZPN dwa razy w roku stara się wytypować najbardziej utalentowanych zawodników z trzech najmłodszych reprezentacji - U-15, U-16 i U-17, by następnie pracować z nimi indywidualnie.
- W pierwszej fazie tego projektu to będzie grupa około 40-50 zawodników właśnie z tych roczników. Opracowujemy dla nich program w oparciu o obserwację reprezentacyjną i klubową, o współpracę z klubem. Mamy olbrzymią wiedzę, olbrzymią bazę danych, żeby móc takie rzeczy robić. Na przykład - niemal wszyscy reprezentanci U-21, którzy byli na listopadowym zgrupowaniu, z dwoma wyjątkami, przeszli przez nasze wszystkie flagowe projekty. No i dotarli do reprezentacji U-21. Oczywiście to jest efekt działań nie tylko naszych, ale też klubowych - zaznacza Zalewski.
Entuzjastą nowego pomysłu jest także dyrektor sportowy PZPN Marcin Dorna.
Każdy musi dostawać szansę, żeby być traktowanym indywidualnie
Dział indywidualnego rozwoju zawodników wystartował w sierpniu i znajduje się w początkowej fazie, a w pracę przy nim zaangażowany jest także Sebastian Mila. W kolejną fazę projekt wkroczy na styczniowym zgrupowaniu Talent Pro w Turcji.
PJ