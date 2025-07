Barcelona oficjalnie ogłasza. Lewandowski i Szczęsny dostali wiadomość. Muszą się z tym pogodzić

FC Barcelona ogłosiła oficjalnie, że jej rywalem w meczu o Puchar Gampera będzie włoska drużyna Como 1907. Spotkanie to zostało zaplanowane na niedzielę 10 sierpnia. W poprzednim sezonie "Duma Katalonii" przegrała starcie o to trofeum z AS Monaco, więc teraz będzie miała szansę na jego odzyskanie. W oficjalnym komunikacie pojawiła się również informacja, która jest bardzo rozczarowująca.