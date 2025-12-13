Robert Lewandowski deklarował już publicznie, że wszelkie spekulacje dotyczące swojej przyszłości odkłada na bok. Tak jak i proces decyzyjny, który pozwoli określić jego piłkarską przyszłość.

Obecna sytuacja kontraktowa kapitana reprezentacji Polski wznieca jednak sporo transferowych plotek. Jaki kierunek może po zakończeniu obecnej kampanii obrać 37-latek? Głos w tej sprawie zabrał ostatnio na łamach Interii autor biografii "Lewandowski. Prawdziwy" - Sebastian Staszewski.

- Myślę, że Robert będzie wybierał kolejny klub z myślą o tym, co dany kraj może mu dać na przyszłość pod kątem biznesu, z którym po karierze zwiąże swoje losy. Nie sądzę, by postawił na Amerykę, wciąż poważnym graczem jest z kolei Arabia Saudyjska. Robert miał już możliwość gry w tamtejszej lidze za setki milionów euro, o czym również napisałem. Ale zdecydował, że woli grać w Barcelonie. Natomiast za rok czy dwa tak dobra okazja może się już nie pojawić, dlatego najbliższe lato to może być ten moment, gdy Lewandowski przyjmie ogromne pieniądze za grę w Arabii. I nie widziałbym w tym nic zdrożnego. A jeśli już miałby tam trafić, chciałbym go zobaczyć u boku Cristiano Ronaldo - stwierdził znany dziennikarz i autor.

Jeden z powracających tropów dotyczących przyszłości Roberta Lewandowskiego wiedzie jednak nie na wschód, lecz na południe - do Włoch. A konkretniej do Mediolanu. Parol na naszego snajpera zagiąć miały bowiem wsłuchujące się w podszepty Zlatana Ibrahimovicia władze AC Milan.

AC Milan ruszy po Roberta Lewandowskiego? "Realna propozycja"

Czy "Rossoneri" rzeczywiście będą chcieli skusić propozycją kontraktu "Lewego"? Głos w tej sprawie zabrał na łamach portalu WP Sportowe Fakty włoski dziennikarz "La Gazzetta dello Sport" - Marco Guidi, który wprost przekonuje, że oferta ze strony mediolańskiego klubu dla naszego rodaka to opcja jak najbardziej realna. I doprecyzował, jak mogłaby ona wyglądać.

- Taka propozycja może być realna, jak w przypadku Modricia, który otrzymał ofertę 1+1, czyli roczny kontrakt z obietnicą, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, klub zaproponuje mu kolejny rok - stwierdził Marco Guidi. Po czym dodał:

Milan konsekwentnie zaprzecza istnieniu zaawansowanych negocjacji w sprawie transferu Lewandowskiego. Jednak dyrektor sportowy Igli Tare z pewnością rozważyłby taką możliwość, gdyby pojawiła się choć minimalna szansa na sfinalizowanie tego ruchu

Robert Lewandowski oraz Hansi Flick JORGE GUERRERO / AFP / Swen Pförtner / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP