Ależ wieści dla Lewandowskiego i spółki, Bayern o sobie przypomniał. Chcą transferu

Letnie okienko transferowe upłynęło przede wszystkim pod znakiem niebywale wysokich wydatków klubów z Premier League, a zwłaszcza Liverpoolu, który wydał krocie m.in. na Alexandra Isaka, Floriana Wirtza czy Hugo Ekitike.

W kwestii wydatków na wzmocnienia nie powstrzymywały się też jednak Manchester United, Arsenal, czy nawet Newcastle United, które za Nicka Woltemade ze Stuttgartu wydało 75 mln euro. Już niebawem jednak może dojść do odwrotnej sytuacji - i jedna z gwiazd PL może opuścić za niemałą kwotę angielską ekstraklasę, by poszukać szczęścia w innej uznanej europejskiej lidze.

Marc Guehi rozchwytywany. Kolejny gigant ruszył po angielską gwiazdę

Mowa tu o Marcu Guehim, podporze defensywy Crystal Palace i zawodniku, który wydatnie pomógł "Orłom" w sięgnięciu po F.A. Cup oraz po Tarczę Wspólnoty. Wedle świeżych doniesień przekazanych przez Floriana Plettenberga, dziennikarza Sky Sports, najnowszym klubem, który wziął tego gracza na celownik, jest Bayern Monachium.

"Die Roten" chcieliby skorzystać z najkorzystniejszego dla siebie potencjalnego scenariusza i przejąć piłkarz latem przyszłego roku, kiedy to zostanie on wolnym agentem po wygaśnięciu jego kontraktu z londyńską ekipą - pierwsze rozmowy w jego sprawie podobno już się rozpoczęły.

Przedstawiciele Bayernu muszą jednak działać ostrożnie, bo nie oni jedni zagięli parol na defensora.

FC Barcelona zmierzy się z Bayernem o Guehiego? Kolejne letnie okienko może być nader gorące

Plettenberg przypomniał bowiem, że Anglika w swych szeregach bardzo chętnie zobaczyłaby też FC Barcelona, podobnie zresztą jak Liverpool F.C. Nieco mniejsze, ale wciąż znaczące zainteresowanie pochodzi także z Realu Madryt.

W przypadku obecnej ekipy Roberta Lewandowskiego i Wojciecha Szczęsnego pozyskanie Guehiego byłoby tym sensowniejsze, że klub mogą niebawem opuścić Andreas Christensen czy Ronald Araujo. Reprezentant Anglii mógłby zaś stanowić doskonałe uzupełnienie środka obrony obok Paua Cubarsiego. Szykują się ciekawe miesiące...

