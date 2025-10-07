Co za doniesienia z Hiszpanii. Lewandowski będzie zachwycony, wielki powrót

Na początku tego sezonu kontuzje nie omijają Lamine'a Yamala. Niemal w każdym spotkaniu młody gwiazdor udowadnia, że jest kluczowym zawodnikiem Barcelony, jednak w tej kampanii opuścił już pięć spotkań.

Problemy ze zdrowiem zaczęły nękać go na przełomie sierpnia i września. Mimo to wystąpił w meczach reprezentacji Hiszpanii, o co pretensje do Luisa de la Fuente miał Hansi Flick. Przed powołaniami na październikowe zgrupowanie sytuacja była bardzo podobna. Docelowo Yamal znów miał dołączyć do kadry narodowej, jednak Barcelona poinformowała o jego urazie pachwiny.

Hiszpanie są pewni. Chodzi o kolegę Lewandowskiego

Z tego powodu relacje na linii kataloński klub - hiszpańska federacja nie są najlepsze. Jedno jest pewne - koniec końców zdrowie 18-latka jest najważniejsze. Zabrakło go w kadrze meczowej na sobotnie starcie z Sevillą, w którym Barcelona poległa aż 1:4.

Teraz, kiedy przyszedł czas na kolejną przerwę reprezentacyjną, klubowi lekarze "stają na głowie", aby jak najszybciej doprowadzić Lamine'a Yamala do optymalnej dyspozycji. Zwłaszcza dlatego, że pod koniec października mistrzów Hiszpanii czeka El Clasico.

Czy Yamal zdąży wykurować się na mecz z Realem Madryt? Według dziennikarzy hiszpańskiej "Marki" może wrócić do gry jeszcze wcześniej. "Jeśli nie będzie miał problemów z powrotem do zdrowia, może nawet zagrać przeciwko Gironie" - czytamy. Wspomniany mecz odbędzie się 18 października. Trzy dni późnej Barcelona zagra z Olympiakosem w Lidze Mistrzów, a 26 października czeka ją starcie z Realem na Santiago Bernabeu.

"Napastnik realizuje wymagający plan rekonwalescencji, którego celem jest jak najszybszy powrót do drużyny. Omawiany termin wskazuje, że może być gotowy na mecz z Gironą. Nie na pełne 90 minut, ale na pewno na obecność w kadrze i - w zależności od rozwoju sytuacji - na grę. Taka jest aktualna prognoza" - dodano.

W tytule "Marca" podkreśliła, że "Yamal będzie gotowy na klasyk". Oprócz kibiców z tych wieści może cieszyć się również m.in. Robert Lewandowski, który współpracuje z 18-latkiem w ataku.

