Rywal Polaków okradziony, przykre doniesienia tuż przed meczem. Występ zagrożony

Piłkarska reprezentacja Polski już niebawem znów wybiegnie na murawę Stadionu Śląskiego, gdzie "Biało-Czerwoni" już 9 października podejmą w ramach spotkania towarzyskiego Nową Zelandię.

W październiku dla "Orłów" kluczowy będzie jednak powrót do współzawodnictwa w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 - a ich kolejnym rywalem będzie w tym przypadku 12 października Litwa.

Pozostali grupowi rywale Polaków oczywiście też nie próżnują. Holendrzy np. - obecnie liderzy tabeli - mają zaplanowane mecze z Maltą i Finlandią. W przypadku tego wcześniejszego starcia pojawił się jednak pewien istotny problem...

Memphis Depay okradziony. Gwiazdor nie mógł planowo pojawić się na zgrupowaniu

Otóż jak poinformowała agencja Associated Press Memphis Depay, gwiazda drużyny "Oranje" i od niedawna jej najlepszy w historii strzelec, zgłosiła kradzież... paszportu. Futbolista czeka teraz w Brazylii, gdzie występuje na co dzień w barwach Corinthians, na wydanie stosownego dokumentu zastępczego, natomiast wszystko to trochę potrwa - tym samym nie mógł on rozpocząć zgrupowania z resztą kadry, a jego występ w czwartek z Maltańczykami również stoi pod pewnym znakiem zapytania.

To niefortunne, przede wszystkim dla Memphisa, ale i dla nas wszystkich

"Naturalnie chcieliśmy rozpocząć przygotowania w pełnym składzie, ale zaistniały okoliczności niezależne od nas. Mamy nadzieję, że Depay będzie mógł przyjechać i dołączyć do nas na zgrupowaniu jak najszybciej" - skwitował.

Polacy czekają na rewanż z Holandią. Starcie z "Oranje" już w listopadzie

"Oranje" będą notabene pierwszymi rywalami Polaków podczas kolejnej przerwy reprezentacyjnej - "Biało-Czerwoni" podejmą ich na własnym terenie dokładnie 14 listopada. W poprzedniej potyczce obu zespołów w Rotterdamie padł remis 1:1.

Runda grupowa kwalifikacji zakończy się 18 listopada, baraże zostaną zaś rozegrane w końcówce marca. Potem będziemy znać już pełen skład uczestników mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku.

