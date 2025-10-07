Partner merytoryczny: Eleven Sports

Rywal Polaków okradziony, przykre doniesienia tuż przed meczem. Występ zagrożony

Paweł Czechowski

Wraz z październikową przerwą reprezentacyjną powracają zmagania w ramach eliminacji MŚ 2026 - i sporo dzieje się m.in. w grupie G strefy UEFA, w której rywalizują Polacy. Liderzy tabeli - Holendrzy - np. już niedługo spróbują swoich sił przeciwko Malcie, a tymczasem... zagrożony jest występ jednej z największych gwiazd "Oranje". Powód? Niestety kradzież...

Memphis Depay padł ofiarą kradzieży
Memphis Depay padł ofiarą kradzieżyNurPhotoGetty Images

Piłkarska reprezentacja Polski już niebawem znów wybiegnie na murawę Stadionu Śląskiego, gdzie "Biało-Czerwoni" już 9 października podejmą w ramach spotkania towarzyskiego Nową Zelandię.

W październiku dla "Orłów" kluczowy będzie jednak powrót do współzawodnictwa w ramach eliminacji do mistrzostw świata 2026 - a ich kolejnym rywalem będzie w tym przypadku 12 października Litwa.

Pozostali grupowi rywale Polaków oczywiście też nie próżnują. Holendrzy np. - obecnie liderzy tabeli - mają zaplanowane mecze z Maltą i Finlandią. W przypadku tego wcześniejszego starcia pojawił się jednak pewien istotny problem...

DJB: Kiedy Oskar Pietuszewski powinien zadebiutować w reprezentacji Polski? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO

Memphis Depay okradziony. Gwiazdor nie mógł planowo pojawić się na zgrupowaniu

Otóż jak poinformowała agencja Associated Press Memphis Depay, gwiazda drużyny "Oranje" i od niedawna jej najlepszy w historii strzelec, zgłosiła kradzież... paszportu. Futbolista czeka teraz w Brazylii, gdzie występuje na co dzień w barwach Corinthians, na wydanie stosownego dokumentu zastępczego, natomiast wszystko to trochę potrwa - tym samym nie mógł on rozpocząć zgrupowania z resztą kadry, a jego występ w czwartek z Maltańczykami również stoi pod pewnym znakiem zapytania.

To niefortunne, przede wszystkim dla Memphisa, ale i dla nas wszystkich
stwierdził Ronald Koeman, selekcjoner holenderskiej drużyny.

"Naturalnie chcieliśmy rozpocząć przygotowania w pełnym składzie, ale zaistniały okoliczności niezależne od nas. Mamy nadzieję, że Depay będzie mógł przyjechać i dołączyć do nas na zgrupowaniu jak najszybciej" - skwitował.

Polacy czekają na rewanż z Holandią. Starcie z "Oranje" już w listopadzie

"Oranje" będą notabene pierwszymi rywalami Polaków podczas kolejnej przerwy reprezentacyjnej - "Biało-Czerwoni" podejmą ich na własnym terenie dokładnie 14 listopada. W poprzedniej potyczce obu zespołów w Rotterdamie padł remis 1:1.

Runda grupowa kwalifikacji zakończy się 18 listopada, baraże zostaną zaś rozegrane w końcówce marca. Potem będziemy znać już pełen skład uczestników mundialu w Kanadzie, USA i Meksyku.

Piłkarz ubrany w niebieską kurtkę treningową z herbem reprezentacji Holandii i logiem sponsora jedzie na rowerze po alei z drzewami, w tle widać innych zawodników w podobnych strojach.
Memphis DepayBAS CZERWINSKI AFP
Zawodnicy drużyny piłkarskiej świętują zdobycie bramki, skupieni w dynamicznym uścisku, wyrażają silne emocje i radość. Na ich twarzach widać ekscytację i energię, a koszulki sportowe mają nazwiska zawodników.
Memphis DepayMindaugas KulbisEast News
Trener piłkarski ubrany w sportową odzież z herbem reprezentacji Holandii stoi na boisku, z gwizdkiem na szyi, w tle rozmyte elementy boiska i piłka na pierwszym planie.
Ronald KoemanMaurice van SteenPAP/EPA

