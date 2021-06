"Zobaczymy, jest to możliwe. Nie wiem..." - w ten sposób trenerka personalna odpowiedziała na pytanie o to, czy jej mąż trafi do Hiszpanii.

Kiedy dziennikarz doprecyzował pytanie i zapytał konkretnie o transfer do Realu Madryt, Lewandowska podkreśliła, że oboje lubią ligę hiszpańską.

"Nie wiem, możliwe. Oboje lubimy tę ligę" - stwierdziła enigmatycznie.

Od kilku dni znowu jest głośno o ewentualnym transferze Roberta Lewandowskiego do zespołu "Królewskich". Drużyna z Madrytu już kiedyś zabiegała o "Lewego", lecz wtedy z transakcji nic nie wyszło i Polak pozostał w Bayernie Monachium. Niejednoznaczna odpowiedź żony kapitana reprezentacji Polski z pewnością napędzi kolejną lawinę spekulacji.

Lewandowski ma za sobą wyśmienity sezon w barwach Bayernu. RL9 zdobył 41 goli w Bundeslidze i tym samym pobił wieloletni rekord Gerda Muellera w liczbie strzelonych bramek na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Niemczech.

Zdjęcie Anna Lewandowska / Łukasz Grochala / Newspix

