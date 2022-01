Piłka nożna Dania z nagrodą fair play

Kiedy doszło do dramatycznych scen podczas Euro 2020, Christian Eriksen był zawodnikiem Interu Mediolan. Dzisiaj trenuje w rodzinnym Odense i szykuje się do powrotu na boisko. Jego agent potwierdza, że dalsza gra Christiana Eriksena w piłkę nożną jest w zasadzie przesądzona. Odense BK jest największym faworytem do pozyskania zawodnika, ale okazuje się, że wracającym do zdrowia Duńczykiem interesują się nawet kluby Premier League.





Christian Eriksen szykuje się do powrotu do futbolu

O sprawie informuje "Daily Mail", który donosi, że kilka angielskich klubów na razie chętnie zaprosiłoby Christiana Eriksena do wspólnych treningów. Czy mogłoby dojść do podpisania kontraktu - nie wiadomo, ale nie można tego wykluczyć. Agent na razie tego nie potwierdza, ale dodaje, że w ciągu kilku dni losy dalszej gry Christiana Eriksena będą jasne.



Duńczyk był też łączony z klubem Ajax Amsterdam, w którym grał w latach 2009-2013, gdy trafił do Tottenham Hotspur.





