Już za miesiąc reprezentację Polski czekają pierwsze sprawdziany przed Euro 2020, tymczasem kapitan Orłów Robert Lewandowski doznał kontuzji. W wersji optymistycznej czekają go cztery tygodnie przerwy. Głos zabrał lekarz reprezentacji Jacek Jaroszewski.

Lewandowski doznał we wtorek pęknięcia kości piszczelowej w lewym stawie kolanowym.

- Robert doznał urazu podczas jednego ze starć z rywalem we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Chelsea FC. Dograł to spotkanie do końca, ale dolegliwości bólowe pojawiły się kilka godzin później - powiedział Jaroszewski, cytowany na "Łączy nas piłka".

"Lewy" strzelił gola i zaliczył dwie asysty w wygranym 3-0 spotkaniu. Nic nie zwiastowało problemów. Bayern o kontuzji swojego asa poinformował dopiero w środę po południu.

- Dziś Lewandowski przeszedł badania, które wykazały niewielki uraz kości piszczelowej w okolicy lewego kolana - wyjaśnił lekarz reprezentacji Polski.

- Pomimo że nie doszło do poważniejszych obrażeń, zawodnika czeka leczenie zachowawcze i maksymalnie kilka tygodni przerwy w grze. To da pewność, że Robert w niedługim czasie powróci na boisko - powiedział Jaroszewski.

Szykująca się na Euro 2020 reprezentacja Jerzego Brzęczka zagra towarzysko: 27 marca we Wrocławiu z Finlandią oraz 31 marca w Chorzowie z Ukrainą.

