Tureckie media zaskoczyły nie tylko kibiców Fenerbahce, ale także reprezentacji Polski. Zdaniem portalu "Sabah Spor" prezes "żółto-granatowych" poszukuje trenera do swojej drużyny, a jednym z dwóch głównych kandydatów jest Paulo Sousa - selekcjoner reprezentacji Polski. Jego konkurentem w walce o stanowisko szkoleniowca jest Abel Ferreira, który niedawno wygrał Copa America z brazylijskim Palmeiras.

Według spekulacji "Sabah Spor" Paulo Sousa miałby dołączyć do tureckiego zespołu po mistrzostwach Europy, na których Polska zmierzy się w grupie z Hiszpanią, Szwecją i Słowacją. Przypomnijmy, że portugalski szkoleniowiec ma bogate doświadczenie w pracy z europejskimi klubami, a w swojej karierze prowadził m.in. QPR, Swansea, Leicester, Videoton, Bordeaux czy Fiorentinę.

Reklama

Takiego trenera poszukuje także Ali Koç, który zdradził, że w grze o posadę szkoleniowca są trzy osoby.

"Mieliśmy trzy alternatywy na to stanowisko. Jedna to kontynuacja pracy z Emre Belozoglu, kolejna to zdobycie doświadczenia pod okiem doświadczonego zagranicznego trenera, a trzecia to zupełnie nowy zagraniczny trener..." - powiedział prezes tureckiego klubu.

Czy Paulo Sousa zostanie nowym trenerem Fenerbahce oraz czy to będzie oznaczać zakończenie współpracy z reprezentacją? Na dzień dzisiejszy trudno sobie wyobrazić taki scenariusz, zwłaszcza że w przeszłości wielu trenerów łączyło pracę selekcjonera z posadą trenera klubowego. Na taki wariant niegdyś zdecydowali się m.in. Alex Ferguson (Aberdeen i Szkocja), Fatih Terim (Galatasaray i Turcja) czy Guus Hiddink (Chelsea i Rosja).

Więcej na polsatsport.pl - kliknij TUTAJ!



PI, Polsat Sport