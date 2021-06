Jeśli prześledzimy listę mistrzów w piłce nożnej, rzuca się w oczy, że najbardziej "północny" krajowy czempion to Lech Poznań. Wybrzeże Morza Bałtyckiego nie jest może piłkarską pustynią, ale miejscowe kluby do ligowych mocarzy nigdy nie należały. Arka Gdynia i Lechia Gdańsk po dwa razy zdobyły Puchar i Superpuchar Polski, druga z tych drużyn dwukrotnie stanęła na najniższym stopniu ligowego podium. I to tyle. Z 26 wybrańców selekcjonera Paulo Sousy na turniej Euro 2020, tylko jeden pochodzi z Trójmiasta - to Przemysław Frankowski urodzony i wychowany w Gdańsku. Nie dziwi więc, że kadra piłkarska niezbyt często gościła w Trójmieście. Naliczyliśmy takich przypadków 12, zgrupowanie przed Euro 2020 będzie pobytem numer 13. Oby szczęśliwym.

1. 12.04.1987 r. Polska - Cypr 0-0. Gdańsk. Pierwszy raz kadrę nad morze sprowadził selekcjoner Wojciech Łazarek, związany z Trójmiastem wcześniej jako piłkarz i trener. Pierwszy raz ponoć bywa najlepszy, ale ten był najgorszy. Mecz eliminacji mistrzostw Europy z Cyprem zakończył się sensacyjnym bezbramkowym remisem. To była kumulacja nieszczęść na boisku (zbyt wąskim jak po meczu tłumaczył Łazarek) i poza nim (Mirosławowi Okońskiemu został skradziony luksusowy, niemiecki samochód). Jak się nie wiedzie, to nawet przy pomocy świecy można dostać udaru słonecznego" pisał tygodnik “Sportowiec" po meczu.

Zdjęcie Mecz Polska - Cypr 1987 r. /

2. Polska - Eintracht Frankfurt 1-3. 21.08.1990 r. Gdańsk. Po pierwszym razie z Cyprem wydawało się, że kadra nie wróci nad morze przez najbliższe dwa wieki, jednak przybyła do Gdańska już za trzy lata, bo i okazja była szczególna. Gdańska stocznia im. Lenina była kolebką oporu przeciw komunie, tuż po przełomie ustrojowym zorganizowano nad morzem Igrzyska Solidarności, na dziesiąte urodziny panny "S". Ścigano się na żużlu, na tartanowej bieżni rywalizowali lekkoatleci, nie mogło zabraknąć wątku piłkarskiego. Na stadionie Lechii reprezentacja Polska podjęła Eintracht Frankfurt. Polacy objęli prowadzenie, na co goście z Niemiec odpowiedzieli trzema trafieniami. Mecz w Gdańsku oglądał z trybun przyszły prezydent RP Lech Wałęsa w towarzystwie prezydenta FIFA Joao Havelange'a. Eintracht wyraźnie umiał radzić sobie z polskimi drużynami, dwa lata później rozbił Widzew Łódź aż 9-0.

3. Polska - Szwecja 2-0. 21.08.1991 r. Gdynia. To był pierwszy raz, gdy reprezentacja Polski zagościła w Gdyni i jednocześnie ostatni, gdy Polska pokonała Szwecję w meczu międzypaństwowym. Mecz był dużym wydarzeniem dla całego Pomorza, o czym świadczył fakt, iż bilety można było kupić nie tylko w kasach stadionu, ale także w Elblągu, Kartuzach, Kościerzynie i Starogardzie. Aby podkreślić nadmorską lokalizację meczu, oficjalna konferencja prasowa przed spotkaniem odbyła się na pokładzie "Daru Pomorza". Debiutował Wojciech Kowalczyk, pierwszy seniorski raz w koszulce seniorskiej "Kowal" uczcił golem i pomeczową zdobyczą szwedzkiego trykotu.







Zdjęcie Wydawnictwo GiA /

4. Polska - Niemcy 2-2. 06.09.2011 r, Gdańsk. Na kolejne przybycie polskiej kadry do Trójmiasta musieliśmy czekać aż dwie dekady. W 2007 r. Polska wraz z Ukrainą uzyskały organizację turnieju Euro 2012, musiały powstać nowoczesne stadiony. W Gdańsku w 2011 r. ukończono bursztynową arenę, meczem otwarcia miał być czerwcowy sparing Polski z Francją. Mimo że wydrukowano już bilety na to spotkanie, budowniczowie jednak nie uwinęli się z robotą i ostatecznie mecz przeniesiono do Warszawy.



Zdjęcie Bilet na nierozegrany mecz z Francją fot. Lechia Historia /

Na pocieszenie Gdańsk dostał mecz Polska - Niemcy, który rozegrano na początku września, sześć kilometrów do Westerplatte. To oczywiście to spotkanie, które Polacy wygraliby, gdyby (to ulubione polskie słowo) Jakub Wawrzyniak nie poślizgnął się w doliczonym czasie gry. Na pierwszą wygraną z Niemcami musieliśmy poczekać jeszcze trzy lata, gdy w roli głównej wystąpił Sebastian Mila, który zresztą wkrótce potem spotkał w Lechii Gdańsk wspomnianego Wawrzyniaka.

5. Polska - Urugwaj 1-3. 14.11.2012 r. Gdańsk. Drabinka Euro 2012 została ustawiona tak, by w ćwierćfinale w Gdańsku zmierzyli się Polacy z Niemcami. Niestety, ekipa Franciszka Smudy "dała ciała" i nie wyszła z grupy, stąd nasi zachodni sąsiedzi zmierzyli się z Grecją. Na czas Euro 2012 Trójmiasto zamieniło się w strefę imprezową z udział kibiców Irlandii, Hiszpanii i Niemiec. Pierwsza z tych drużyn obrała za swą siedzibę Sopot, druga kaszubskie Gniewino, trzecia gdański Dwór Oliwski. Reprezentacja Polski zawitała nad morze w listopadzie, gdy "Biało-Czerwonym" srogiej lekcji udzielili Urugwajczycy, z Edinsonem Cavanim na czele. Doskonały napastnik powrócił na bursztynowy stadion w 2021 r. w barwach Manchesteru United na finał Ligi Europy.

6. Polska - Dania 3-2. 14.08.2013 r. Gdańsk. Po pierwszej połowie Polacy przegrywali 1-2, wówczas selekcjoner Waldemar Fornalik postawił wszystko na jedną kartę: do boju posłał młodego gniewnego Piotra Zielińskiego i zmienił, na bardziej ofensywne, ustawienie drużyny. W efekcie w drugiej części gry kibice wreszcie oglądali polską husarię, nie schowane za podwójną gardą szaraczki. Polacy wygrali 3-2.

7. Polska - Litwa 2-1, 06.06.2014 r. Gdańsk. To wtedy sztab szkoleniowy podjął decyzję, iż kapitanem już na stałe, nawet po powrocie do zdrowia Kuby Błaszczykowskiego będzie Lewandowski. Robert nie zasypiał gruszek w popiele i od razu wziął sprawy w swoje ręce. To on był inicjatorem wyjścia na sopocki "Monciak" na wspólną imprezę, to on za wszystko zapłacił. Integracja drużyny była strzałem w dziesiątkę. Osoby będące blisko kadry, łącznie ze Zbigniewem Bońkiem, oceniają tamto zgrupowanie w Trójmieście jako przełomowe i decydujące. Za kilka miesięcy Polska po raz pierwszy w historii wygrała z Niemcami. Wracając na murawę, mecz z Litwą wygraliśmy 2-1, mimo prowadzenia gości na początku spotkania.

8. Polska - Grecja 0-0. 16.06.2015 r. Gdańsk. Bezbarwny, bezbramkowy remis. Grecy przyjechali do Gdańska, kilka dni po wstydliwej porażce z Wyspami Owczymi. Mecz zapamiętany głównie dlatego, że od 29. minuty po kontuzji sędziego szwajcarskiego zastąpił polski arbiter Marcin Borski.

9. Polska - Holandia 1-2. 01.06.2016 r. Gdańsk. Rok później "hype" przed Euro 2016 na kadrę był ogromny. Zdobycie biletów na ostatni sprawdzian przed turniejem graniczyło z cudem. Taki cud kosztował około 100 euro, ale nie takie prezenty na Dzień Dziecka dostają nasi milusińscy. Holendrzy byli wtedy w kryzysie i na finały mistrzostw Europy nie jechali. Mimo tego wygrali 2-1.

10. Polska - Meksyk 0-1. 13.11.2017 r. Gdańsk. 13 listopada straciliśmy gola w 13. minucie. Na pewno ciekawszy od tego meczu był występ meksykańskich marynarzy na plaży w Gdyni kilka lat wcześniej.

11. Polska - Czechy 0-1. 15.11.2018 r. Gdańsk. Zanim rozpoczął się mecz Zbigniew Boniek wręczył Robertowi Lewandowskiemu pamiątkową paterę i koszulkę z numerem 100. To dlatego, że w miesiąc wcześniej w meczu z Portugalią w Lidze Narodów "Lewy" rozegrał setne spotkanie w barwach narodowych. Widać było, że kibice są zniecierpliwieni brakiem zwycięstw, bo to od razu odbiło się na frekwencji. Trudno sobie przypomnieć taki mecz reprezentacji w Gdańsku, żeby widać było sporo pustych krzesełek, a tak było tym razem i to w sytuacji, kiedy bilety nie były drogie.

12. Polska - Finlandia 5-1, Polska - Włochy 0-0. Październik 2020 r. Gdańsk. Na towarzyski mecz z Finlandią przyszła rekordowo niewielka publika - 1640 osób. A szkoda, bo działo się sporo na czele z hat-trickiem Kamila Grosickiego. Cztery dni później na spotkaniu w ramach Ligi Narodów z Włochami było już więcej, bo 10 tysięcy kibiców - maksymalna dozwolona frekwencja w dobie COVID-19 na gdańskim stadionie.

13. Zgrupowanie przed Euro 2020. Sopot - Gdańsk. Od 09.06.2021 r. - oby potrwało jak najdłużej.

Maciej Słomiński