Towarzyski turniej piłkarski, w którym pod koniec marca w Katarze miały zagrać reprezentacje Chorwacji, Belgii, Szwajcarii i Portugalii, został odwołany z powodu szerzącego się koronawirusa. To miał być ważny sprawdzian tych zespołów przed mistrzostwami Europy.

Katarska federacja poinformowała, że pracuje nad planem B, ale nie wiadomo na razie co to znaczy i czy turniej zostanie rozegrany w innym terminie.

Pandemia koronowirusa pokrzyżowała plany wielu drużyn piłkarskich. Dużo meczów odbywa się przy pustych trybunach, niektóre są całkowicie odwoływane.

Wybuch epidemii zapalenia płuc wywoływanego przez nowy rodzaj koronawirusa miał miejsce w grudniu w Wuhanie, w środkowych Chinach. Według oficjalnych danych potwierdzono dotychczas ok. 118 tys. przypadków zakażenia i ok. 4,3 tys. zgonów spowodowanych wirusem. W Polsce stwierdzono do tej pory 31 przypadków zakażenia.