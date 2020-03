Jak donosi angielski dziennik "The Telegraph", piłkarskie mistrzostwa Europy 2020 mogą zostać przełożone na grudzień. UEFA szuka alternatywnego terminu dla Euro w związku z epidemią koronawirusa.

Angielscy dziennikarze twierdzą, że priorytetem dla europejskich stowarzyszeń piłkarskich ma być teraz dokończenie rozgrywek krajowych. Trudno przewidzieć, kiedy ligi będą mogły wrócić do grania, a póki co epidemia koronawirusa sparaliżowała piłkarską Europę. Ucierpiało na tym również wiele najlepszych lig na Starym Kontynencie.



W najbliższych dniach UEFA ma również podjąć decyzję, co zrobić dalej z rozgrywkami Ligi Mistrzów i Ligi Europy. Wcześniej szefowie UEFA postulowali, aby włoskie kluby grające w LE... wycofały się z rozgrywek, aby ich nie paraliżować. Obecnie koronawirus dotknął także inne państwa i jakiekolwiek międzynarodowe mecze wydają się być absurdalnym pomysłem.



"The Telegraph" twierdzi, że scenariusz rozegrania Euro 2020 w grudniu byłby analogiczny do zmian, które czekają ligi przed mistrzostwami świata w Katarze, które również rozpoczęłyby się pod koniec roku. Z powodu koronawirusa przełożono już m.in. start tego sezonu Formuły 1 czy wstrzymano rozgrywki NBA.



Włodarze klubów Premier League coraz bardziej wątpią w to, że liga angielska wróci do gry za miesiąc i chcieliby mieć pewność, że będą mogli dokończyć sezon latem. Na podobnym stanowisku stoją prezydenci klubów we Włoszech. Inne doniesienia podała wcześniej agencja Reutera, według której UEFA rozważa również przeniesienie Euro na przyszły rok.

