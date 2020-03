We wtorek UEFA, podczas wideokonferencji z podległymi jej federacjami, zdecydowała o przełożeniu Euro 2020 na przyszły rok. Zdaniem Romana Koseckiego to rozsądne rozwiązanie. - Nic się nie stanie, gdy mistrzostwa odbędą się rok później i wszyscy przystąpią do nich w normalnych warunkach - mówi były reprezentant Polski, działacz piłkarski i polityk w rozmowie z Interią.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro przełożone na 2021 rok! Będzie miało to wpływ na piłkarski kalendarz. Wideo INTERIA.TV

To oficjalne. Najbliższe mistrzostwa Europy rozpoczną się nie 12 czerwca tego roku, lecz 11 czerwca 2021 roku i potrwają aż do 11 lipca. Ustalono także nowe daty rozegrania decydujących spotkań w klubowych rozgrywkach. Finał Ligi Mistrzów odbędzie się 27 czerwca, a finał Ligi Europy w Gdańsku trzy dni wcześniej, czyli 24 czerwca.

Reklama

- W tym czasie to rozsądna decyzja. Wszystkie rozgrywki będą "stały na głowie" - i te krajowe, i te europejskie. Pamiętajmy, że wciąż nie do końca wiadomo kto ma wystąpić na Euro, ponieważ nie rozegrano jeszcze barażów. Nic się nie stanie, gdy mistrzostwa odbędą się rok później i wszyscy przystąpią do nich w normalnych warunkach. Widzimy z resztą, że to będzie specjalny czas w futbolu. Przecież najbliższe mistrzostwa w Katarze mają się odbyć nie tak jak zwykle latem, lecz w okresie zimowym, tak że wszystko się pozmieniało. Jeśli chodzi o przełożenie mistrzostw Europy, dobrze że taką decyzję podjęto - stwierdził Kosecki w rozmowie z Interią.

- Teraz wszystkie związki piłkarskie będą miały możliwość, by decydować o swoich krajowych rozgrywkach. Będą mogły nawet anulować te rozgrywki pozostawić klasyfikację w obecnym stanie - dodał 69-krotny reprezentant Polski.

Eks-piłkarz Atletico Madryt zauważył także, że ogromne zamieszanie w świecie sportu, związane z koronawirusem, to kwestia dotycząca nie tylko profesjonalistów. Jest on bliska także przedstawicielom futbolu amatorskiego, którzy nie są pewni tego, jaki czeka ich los.

- Mówimy teraz o piłce zawodowej, ale ja jestem również właścicielem szkółki piłkarskiej. My nie zdajemy sobie sprawy, jakiego ogromu ludzi dotyka globalnie ta sprawa. Tyle dzieci, młodzieży, kobiet i mężczyzn gra amatorsko. Przecież to jest ta piłka, w której udział bierze najwięcej zawodników. Wszystko jest w tej chwili zawieszone. Dotyczy to też mnóstwa trenerów, którzy pracują w wielu akademiach, zarabiając mniej czy więcej. Oni również są młodzi, mają kredyty i swoje sprawy. Dotyka to więc nie tylko tych największych. My, jako akademie, wysyłamy pewne zestawy ćwiczeń do wykonania w domu, aby w miarę możliwości nie pozostać w bezruchu. Czekamy też na dalszy rozwój sytuacji - powiedział nasz były reprezentant.



Wciąż nie wiemy co przyniesie przyszłość. Choć ustalono, co z mistrzostwami Europy, dalszy przebieg rozgrywek klubowych stoi pod znakiem zapytania. Zdaniem Koseckiego, w przypadku całkowitego przerwania zmagań w Ekstraklasie, uznanie obecnego stanu tabeli za ostateczny to najlepsze rozwiązanie



- Pandemia kiedyś się skończy i zaczną się puchary. Myślę, że we wszystkich krajach mają podobną zagwozdkę i zastanawiają się, co z tym zrobić. Chciałbym, aby wszystko minęło jak najszybciej, nawet jutro. Nie wiemy jednak kiedy zakończy się pandemia. Może do tego dojść nawet w sierpniu, gdy kluby rozpoczynają już treningi i rozgrywki, także te pucharowe. Każdy kraj zgłasza swoich przedstawicieli. Jeśli z dnia na dzień dotyka nas taka straszna historia, to ludzie chyba zrozumieją, że klasyfikację należy uszanować, a nie mówić, że nie ma żadnego mistrza. Sytuacja w tabeli na dzień dzisiejszy pokazuje wyraźnie, kto jest na jakim miejscu. Tak się właśnie gra w piłkę. PZPN nie może mieć żadnych skrupułów - przyznaje Kosecki.





Tomasz Brożek

Zdjęcie Roman Kosecki / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL