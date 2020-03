​Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Danii Age Hareide przyjął wiadomość o przesunięciu mistrzostw Europy o rok z dużym spokojem, lecz stwierdził, że jest mu nieco przykro, ponieważ jego kontrakt definitywnie kończy się lipcu i nie zostanie przedłużony.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Euro przełożone na 2021 rok! Będzie miało to wpływ na piłkarski kalendarz. Wideo INTERIA.TV

Norweg przebywa obecnie w kwarantannie w rodzinnym Molde. Dowiedział się o decyzji UEFA z telewizji i nie miał kontaktu z duńską federacją (DBU). - Moja praca z tą drużyną zakończy się definitywnie ostatniego dnia lipca. Zostało to postanowione na długo przed zakończeniem kwalifikacji i pomimo awansu kwestia przedłużenia nie wchodzi w grę, ponieważ od dawna wiadomo kim będzie mój następca, który ma już podpisaną umowę - powiedział Hareide.

Reklama

Jego miejsce 1 sierpnia zajmie Kaspar Hjulmand i to on będzie prowadził drużynę podczas ME w 2021 roku.

Norweskie media stwierdziły, że przesunięcie ME pozbawia trenera euro-tortu, którym miał być turniej ze wszystkimi grupowymi meczami Danii w Kopenhadze na pożegnanie jego pracy w DBU.

"Jeden z ważniejszych szczytów jego kariery uleciał razem z wirusem" - skomentował norweski Eurosport.

66-letni Hareide powiedział dziennikowi "Verdens Gang", że nie ma żadnych pretensji do DBU, która postanowiła o jego odejściu już w czerwcu ubiegłego roku. "Gramy w otwarte karty, lecz w chwili obecnej naprawdę są ważniejsze sprawy niż futbol. Ludzie masowo chorują i umierają. Piłka nożna zeszła na dalszy plan, w każdym razie dla mnie" - podkreślił.

Dodał, że nie zamierza kończyć kariery trenerskiej i fakt awansu do ME tylko wzmocnił jego CV. "Teraz w spokoju mogę czekać na propozycje" - przyznał.

Zdaniem norweskich mediów, które widzą go przede wszystkim w roli przyszłego selekcjonera Norwegii po Larsie Lagerbaecku, najlepszym "prztyczkiem w nos" dla DBU byłoby objęcie funkcji selekcjonera jednego z grupowych rywali Danii na Euro 2021.

Dania w fazie grupowej zmierzy się z Rosją, Belgią i Finlandią.

Zdjęcie Age Hareide, selekcjoner reprezentacji Danii / AFP

Zbigniew Kuczyński