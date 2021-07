Dantejskie sceny na Wembley. Kilkudziesięciu kibiców aresztowanych

Euro 2020

Finał Euro 2020 między Anglią a Włochami rozgrywany na Wembley miał być świętem sportu. I był, choć spora część angielskich fanów robiła wszystko, by to święto zepsuć. Londyńska policja poinformowała, że zatrzymano 49 osób, które sforsowały bramy stadionu i wdarły się na mecz. Przed mecze oglądaliśmy przy Wembley prawdziwe dantejskie sceny i z całą pewnością UEFA będzie miała co analizować.

