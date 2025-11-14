ORLEN Superliga i ORLEN Superliga Kobiet zagrają dla seniorów!

Małe gesty, wielkie emocje

Grudzień w ORLEN Superlidze i ORLEN Superlidze Kobiet upłynie pod znakiem dobra i wzruszeń. Zawodnicy, zawodniczki oraz pracownicy klubów odwiedzą podopiecznych Fundacji Święty Mikołaj dla Seniora, wręczając im świąteczne upominki przygotowane na podstawie ich listów do Mikołaja. Podczas spotkań nie zabraknie rozmów, wspomnień i symbolicznych gestów - bo to właśnie obecność i pamięć drugiego człowieka są dla seniorów najcenniejszym prezentem.

Seniorzy zostaną również zaproszeni na mecze swoich lokalnych drużyn, gdzie symbolicznie rozpoczną spotkania. W halach ligowych prowadzone będą zbiórki funduszy na rzecz Fundacji Święty Mikołaj dla Seniora, a w mediach społecznościowych klubów i ligi pojawią się relacje z przygotowań prezentów i wizyt u obdarowanych. Akcję będzie wspierała także komunikacja na bandach LED podczas meczów, zachęcająca kibiców do włączenia się w pomoc seniorom.

- Jako ORLEN Superliga i ORLEN Superliga Kobiet chcemy, by nasze działania wykraczały poza sportową rywalizację. Ta akcja to piękny przykład tego, jak wspólnota piłki ręcznej potrafi łączyć pokolenia i budować most między zawodnikami, zawodniczkami a seniorami. Dla nas to coś więcej niż gest - to sposób, by pokazać, że jesteśmy razem nie tylko na boisku, ale też tam, gdzie naprawdę liczy się obecność i dobro - mówi Jakub Dmoch, PR Manager Superligi sp. z o.o.

Listy, które zmieniają więcej niż jeden los

Akcja Listy to niezwykła inicjatywa Fundacji Święty Mikołaj dla Seniora, w której starsze osoby - często samotne lub przebywające w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczych - piszą swoje marzenia do Mikołaja. Czasem proszą o drobiazgi: ciepły koc, słodycze czy książkę. Czasem o coś, czego nie da się zapakować - rozmowę, pamięć, dobre słowo.

- Dla wielu starszych osób Boże Narodzenie to czas samotności i tęsknoty. Gdy siadają do pisania listu wielu z nich mówi: "to niemożliwe, że ktoś przeczyta o moim marzeniu, przecież o nas wszyscy zapomnieli". A potem, gdy dostają swój prezent, czują, że świat ich widzi, że są ważni. Dlatego zachęcamy też naszych darczyńców do pozostawianiu osobistego śladu - wysłania kartki, listu. Bo najważniejsze w tej akcji nie jest to, co materialne, tylko to, że ktoś został zauważony - mówi Roksana Góral, prezes Fundacji Święty Mikołaj dla Seniora.

Każdy może zostać Świętym Mikołajem

Do Akcji Listy może dołączyć każdy. Wystarczy wejść na stronę www.swietymikolajdlaseniora.pl, wybrać list, przygotować prezent i wysłać go do wskazanej placówki.

Fundacja nie pozwoli też, by ktoś został zapomniany. Dla listów bez Mikołaja lub tych, które zostaną porzucone w ostatniej chwili, powstała zbiórka na siepomaga.pl/akcja-listy - to miejsce, gdzie każdy może dorzucić choćby symboliczny grosz, by pod choinką nie zabrakło ani jednego prezentu.

