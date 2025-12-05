Partner merytoryczny: Eleven Sports

Cyrk na niemieckim ringu. Pięć sekund i "nokaut". Świat boksu reaguje, polski wątek

Artur Gac

Artur Gac

Różne historie już miały miejsce w boksie, także w tym zawodowym, ale to wydarzenie przejdzie do annałów jako jedno z najbardziej niechlubnych. Cyrk łamane przez skandal wydarzył się na niemieckim ringu, a pierwszoplanową rolę odegrał 35-letni Turek Selcuk Tezer. I można byłoby spuścić na to zasłonę milczenia, gdyby nie fakt, że bohater niedawnej tragikomedii już jutro ponownie będzie próbował pokazać swój kunszt między linami.

Dwóch bokserów w ringu, jeden z nich klęczy, drugi stoi w rękawicach bokserskich i patrzy w jego stronę. W rogu zdjęcia powiększenie ukazujące leżącego na brzuchu boksera przy linach.
Kadr z kilkusekundowej "walki" w Niemczech, po której świat usłyszał nazwisko Selcuk TezerX/@PermantexGPUSTE

- Niesamowicie brutalny nokaut w pierwszych kilku sekundach walki w wadze ciężkiej w wykonaniu Shkelqima Ademaja (10-3, 9 KO) przeciwko Selcukowi Tezerowi (6-3, 6 KO) w Mühlheim w Niemczech - zareagował na portalu X jeden z użytkowników, dołączając do swojego wpisu stosowne wideo.

Kilka sekund "walki". O co chodzi? Antybohater powraca

Pierwsze trzy słowa wpisu aż stawiały na baczność, ale okazało się, że to był sarkazm mniej więcej jak z Krakowa do rejencji Darmstadt, gdzie odbyła się gala, której promotorem był Sebastian Tlatlik, mający narodowość niemiecką, ale urodzony w... Bytomiu.

Jeden wielki cyrk - rzeczona "walka" trwała dosłownie pięć sekund. Tyle czasu potrzebował Tezer, aby zagrać rolę życia i runąć na matę ringu. Ktoś powie - ale przecież w jednej chwili mógł paść nokautujący cios, więc przede wszystkim chwała Ademajowi. Rzecz jednak w tym, że cios z lewej ręki pięściarza rodem z Kosowa, a walczącego pod niemiecką flagą, bardziej wyglądał tak, jakby rękawicą chciał z największą życzliwością przestawić kosmyk włosów swojego przeciwnika. Dotknął go, ocierając jego czoło, a Tezer znalazł się "na deskach".

Zobacz również:

Krzysztof "Diablo" Włodarczyk opowiedział Interii o swoich perturbacjach ze zdrowiem oraz zdradził, że wciąż ma pięściarskie ambicje
Boks

Dziura w sercu i udar za "Diablo" Włodarczykiem. Bokser podjął decyzję

Artur Gac
Artur Gac

    Turek wyłożył się jak długi, następnie z największą trudnością przekręcił na bok i nim sędzia zaczął się rozpędzać z jego liczeniem, jedną z rękawic zasygnalizował, że nie jest "zdolny" kontynuować występu. Arbitrowi rodem z Włoch Maurizio Rinaudo nie pozostało nic innego, jak ogłosić koniec przedstawienia.

    Cała historia może nawet i nie zasługiwałaby na to, aby dawać jej rozgłos, gdyby nie drobny szczegół. Mianowicie Selcuk Tezer postanowił wrócić po tym "ciężkim nokaucie" i kolejną próbkę swoich umiejętności pokaże już w tę sobotę, w dzielnicy miasta Hamburg - Winterhude.

    Nie wiadomo jednak, co wydarzy się tym razem, ponieważ teraz rzeczywiście poprzeczka pod nazwą "niebezpieczeństwo" idzie kilka pięter w górę. Naprzeciw Turka stanie bowiem 28-letni Peter Kadiru (20-1, 12 KO). A z tym przeciwnikiem być może nie warto ryzykować nawet tak zwanej obcierki.

    Babilon MMA 40: Rafał Dudek - Patryk Kocaj. Skrót walki. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja