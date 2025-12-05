Przyjaźń między Donaldem Trumpem a Giannim Infantino, prezydentem FIFA, znów dała o sobie znać. Podczas czwartkowej ceremonii podpisania porozumienia pokojowego między Demokratyczną Republiką Konga a Rwandą były prezydent USA niespodziewanie zwrócił się do Infantino, który siedział na widowni. Trump nazwał go "wielkim liderem sportu i wielkim dżentelmenem", wywołując entuzjazm wśród zgromadzonych.

Infantino przebywa obecnie w Waszyngtonie przed piątkowym losowaniem grup mistrzostw świata, które odbędzie się w Kennedy Center. Trump, jak to ma w zwyczaju, nie obył się bez żartu. Najpierw określił miejsce wydarzenia jako "Trump Kennedy Center", po czym szybko i z uśmiechem się poprawił: "Och, przepraszam - w Kennedy Center. Przepraszam, to okropny błąd".

Były prezydent USA poświęcił także część wystąpienia na pochwały dotyczące przygotowań do mundialu w 2026 roku, którego gospodarzami będą Stany Zjednoczone, Kanada i Meksyk. Podkreślił, że zainteresowanie turniejem jest rekordowe. "Mogę poinformować, że na tym etapie rozgrywek sprzedaliśmy więcej biletów niż jakikolwiek inny kraj na świecie" - powiedział.

Dane FIFA częściowo potwierdzają te słowa. Jak poinformowano pod koniec listopada, w dwóch pierwszych fazach sprzedaży kibice zakupili już niemal dwa miliony wejściówek. Trzecia faza rozpocznie się 11 grudnia, a organizatorzy spodziewają się kolejnego rekordu.